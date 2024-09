Így tömte tele a haverok zsebét közpénzzel Magyar Péter

Megosztás itt:

Amint arról beszámoltunk, bő egy hete Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő tett közé bejegyzést a közösségi médiában, amelyben azt állította: a Diákhitel Központ vezetőjeként Magyar felesleges, ráadásul túlárazott szerződéseket írt alá.

A Tisza Párt kucsfigurája

A Magyar Nemzet közben kiderítette, hogy melyik a példaként említett cég:

a Magyar vezette Diákhitel Központ 2021. december elsején kötött szerződést egy bizonyos Troia Media Kft.-vel, 13,34 millió forintért.

A társaság tulajdonosa Trentin Balázs Lajos, aki jelenleg a Tisza Párt egyik szervezője, méghozzá kulcsszerepet tölt be. A lap információ szerint a tiszások augusztus 17-én szerveztek egy találkozót öt Pest vármegyei választókerület városi koordinátorainak Dunaharasztin. Az eseményen vendégként volt jelen Kiss József és Trentin Balázs, akik a Tisza-szigetek létrehozásáról és működtetéséről beszéltek. Az úgynevezett Tisza-szigetek a korábbi polgári körök mintájára létrehozott helyi pártszervezetek. Szakértők szerint mivel a Tisza-szigetek adják a helyi beágyazottságot, így ezek a Magyar-féle párt legfontosabb szervezeti egységei, megszervezésük pedig a Tisza Párt politikai térnyerésének egyik kulcsa.

Mára az is kiderült, hogy a Diákhitel Központ korábban a Think & Tank Management Kft.-vel is szerződést kötött. Az a megbízás 14,7 millió forintról szólt, és szintén igen sürgős lehetett, a munkát ugyanis 2020. december 14. és 31. között kellett elvégezni.

Pénzszórás az év végén

A két szerződés körülményeiben több közös pont is akad. Egyrészt mind a kettő éppen csak nem éri el a 15 millió forintot, másrészt mindkettőt az adott év utolsó napjaiban kötötték. Hadházy Ákos ezzel kapcsolatban úgy vélekedett:

az összegeket úgy határozták meg, hogy ne kelljen közbeszerzést kiírni, az időpontok pedig szerinte arra utalnak, hogy a Magyar Péter vezette állami cég ki akarta szórni az év közben megmaradt pénzt.

De akad még egy kapocs. A Diákhitel Központtal szerződő mindkét vállalkozás, azaz a Troia Media Kft. és a Think & Tank Management Kft. is Trentin Balázs Lajoshoz köthető. Előbbi közvetlenül, utóbbi céges kapcsolódásokon keresztül.

A teljes cikket a Magyar Nemzet Online-on olvashatják.