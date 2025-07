Így telnek a Digitális Polgári Körök első napjai

Megosztás itt:

A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy őt kérték fel az Orbán Viktor miniszterelnök által életre hívott Digitális Polgári Körök (DPK) egyik közösségi koordinátorának – írja az Origo.

„A polgári körök mozgalma nem új keletű, hiszen 2002-ben is hirdetett hasonló megmozdulást, összefogást Orbán Viktor miniszterelnök. Most a fiatalabb korosztály, a digitális világ iránt érdeklődők kerültek fókuszba, ugyanakkor az idősebbeknek is itt a helyük, hiszen a közéleti viták ma már az online térben zajlanak” – nyilatkozta az Origónak Nagy János.

A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a lapnak elmondta, hogy ő és Máthé Zsuzsa újságíró a miniszterelnök által Tusványoson bejelentett Digitális Polgári Körök (DPK) közösségi koordinátora. A feladattal kapcsolatban kifejtette:

,,Mi számolunk majd be a DPK-t érintő közérdekű információkról. Rögtön az a jó hírem, hogy a szombati tusványosi bejelentés óta rengetegen, majdnem 50 ezren jelentkeztek. A feldolgozás folyamatos, nincs megállás, és hamarosan létrejönnek a kisebb-nagyobb digitális polgári körök.”

Arra a kérdésre, hogy milyen csoportokat látnak szívesen, az államtitkár azt mondta:

,,Olyanokat, amelyek illeszkednek a konzervatív világnézethez, viselkedéshez, életformához, amelyek jobbító, a közösségért tenni akaró szándékkal alakulnak, legyen az alapjuk akár földrajzi kötődés, akár politikai vagy szakmai érdeklődés, fejlesztési ötlet vagy más cél.”

Nagy János szerint fontos, hogy meg kell védeni Magyarország szuverenitását az online térben is, hiszen szükség van „egy digitális polgári erőre, és létre kell hozni a digitális térben a szétrombolás kultúrájának ellenpontját”.

Tehát a hitvallásuk jelöli ki céljaik hármas egységét:

,,Megmaradni magyarnak, megvédeni szabadságunkat és gyarapítani az erőnket egy digitalizált világban is”.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy várhatóan igen széles spektrumban alakulnak majd DPK-k – mondta Nagy János államtitkár.

Fotó: MTI