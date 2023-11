Így talicskázza ki a DK a pénzt a fővárosból a főpolgármester jóváhagyásával

Megosztás itt:

„Ahová Gyurcsány emberei beteszik a lábukat, ott havi szinten derülnek ki hozzájuk köthető visszásságok Budapesten. Mindenhol megjelentek a fővárosban az egykori Gyurcsány-kormány miniszterei, államtitkárai, kabinetfőnökei, vagy a hozzájuk köthető emberek, átveszik az irányítást, és ehhez Karácsony Gergely nyugodt szívvel asszisztál” – hangsúlyozta a Metropolnak Wintermantel Zsolt.

A Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint a felelőtlenség és a visszásságok miatt összességében milliárd fölötti az az összeg, amit eddig bírságra kellett kifizetnie Budapestnek, emellett pedig ott vannak azok az ügyek, amelyekben büntetőeljárás van folyamatban.

„Ilyen a hajótender, amelyet vélhetően szintén nem sikerült szabályosan lefolytatnia a BKV-nak, mert jelen pillanatban is rendőrségi nyomozás van folyamatban” – tette hozzá.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a BKV havonta átlagosan négy-ötmillió forintot költ azokra a hajókra, amelyek már harmadik éve nem közlekednek menetrend szerint a Dunán, spórolásra hivatkozva. A hajók egy budapesti kikötőben állnak, alkalmanként rendezvényekre adják őket bérbe.

Használtbusz-bérlési pályázat: Tüttő Kata, pár napos cég, buszok nélkül…

A Tüttő Katalin-féle botrányos buszbérléstender is igen hangzatosra sikerült, a tévesen árusított reptéri transzferbuszjegyekről és a reklámtender kapcsán közel egymilliárd forintot bukott a főváros. A BKV használtbusz-bérlési pályázata során olyan céggel szerződtek, amelyet a kiírás előtt pár nappal hoztak létre, saját busza sem volt, a pályázat során más cég tulajdonában lévő buszokkal pályázott. Karácsonyék azóta sem válaszoltak arra, ki döntötte el, hogy az offshore hátterű kamucéggel kössenek szerződést, ki a felelős.

150 milliós bírság, plusznyomozás: a frankfurti villamosok beszerzésének pályázatát konkrét cégre írták ki

Karácsony Gergely 2021-ben, a rendkívüli jogrend utolsó napján egyszemélyben döntött a használt járművek 7 milliárdos beszerzéséről. Nem vitte közgyűlés elé a beszerzést, pedig nem aprópénzről volt szó. Ráadásul a közbeszerzés jogszerűtlenül lett kiírva, vélhető módon „előkészítve a frankfurti villamosok számára az eredményes pályázást”.

Aztán gyorsan kiderült az is, hogy Frankfurt azért selejtezte le a villamosokat, mert azok nem klimatizálhatók, ezért nyáron nagy bennük a forróság. A Közbeszerzési Döntőbizottság több súlyos jogsértést is feltárt a BKV-nál a villamosmutyival kapcsolatban. Nemcsak 150 millió forintos bírságra kötelezte, de a Készenléti Rendőrség is nyomozást rendelt el „versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban” bűntett gyanúja miatt.

