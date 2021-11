Így szeret a baloldal

Megosztás itt:

Bizony, a szocialista politikus majdnem elszólta magát. Hát persze, hogy Gyurcsány Ferenc készül ismét a hatalomba, csak hát ezt a baloldali szövetség próbálja titkolni. Ezért tették végül a kirakatba miniszterelnök-jelöltnek egy tragikomikus előválasztást követően Márki-Zay Pétert.

Hódmezővásárhely polgármestere jobboldalinak mondja magát. Úgy, hogy szinte naponta rúg egyet bele a jobboldali szavazókba. A többi között olyan mondatokkal, miszerint akik busszal érkeztek a békemenetre, azoknak a „jó részük azt se tudta, hogy hova jött”. Ehhez hozzátette azt is, hogy a békemenet „gyűlölködés” volt. Márki-Zay Péter a migráció kapcsán is hasonló lenézéssel szólt a választókról. Ezt mondta: ha van még olyan ostoba ember, aki elhiszi, hogy a Fidesz bevándorlásellenes, akkor azokat tessék felvilágosítani! Véleménye szerint ugyanis „ezek szegény, sötétségben tartott emberek”.

A saját küldetéstudatával birkózó figura mindeközben azt hirdeti, hogy „szeretettel fognak győzelmet aratni a gyűlölet felett”. Megeshet, hogy a baloldal új messiása hasonló kampánykisokost tanult be, mint a háttérből irányító Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koa­líció elnöke is előszeretettel elmélkedik a szeretet erejéről, majd a következő felszólalásakor mindenkit börtönnel fenyeget. A két nárcisztikus személyiség abban is hasonlít egymásra, hogy nagyon sok mindenben hasonlóan gondolkodnak a kormányzásról. Itt van például a rezsicsökkentés politikája.

Gyurcsány Ferenc nyilatkozta a következőt: „Még háromszor rezsit csökkentenek, aztán ők fognak fizetni, hogy hajlandók legyünk fűteni. Lehet tapsikolni, hogy letörünk minden hasznot, de akkor a végén éhen halunk, mert egy jól működő gazdaságban kell a haszon.” Hát igen, a baloldal szokás szerint ismét a piacra bízná az energiaárakat, mert nem érdeke a hatósági ár fenntartása. Márki-Zay Péter pedig egyenesen ostobaságnak nevezte a magyarországi rezsicsökkentést. Ő máshogy oldaná meg a feladatot, mégpedig így: „Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni.” Szuper! Ennyi erővel azt is javasolhatná, hogy az élelmiszerárak emelkedése ellen úgy harcoljunk, hogy együnk kevesebbet. A magas üzemanyagárak miatt pedig ne tankoljunk, senki ne használja az autóját. Mindenki menjen gyalog! Ez utóbbi már a bukott Karácsony Gergelynek is eszébe jutott, ezt az ötletet akár át is emelhetné a saját programjába. Emiatt biztosan nem sértődik meg a főpolgármester.

A miniszterelnök-jelölt persze elpufogtatta a szokásos paneleket is, miszerint át kell térni a megújuló energiára és szigetelni kell a házakat. Ez mind szép és jó, de a magyar lakosság egy része többet költött 2010 előtt rezsire, mint élelmiszerre. Az Orbán-kormány lépése nyolc éve bizonyít. Az unióban kirobbant az energiaválság, Magyarország egyre több helyen lett követendő példa. A baloldal nagyon szívesen hangoztatja, hogy „bezzeg Románia” milyen jól teljesít. „Bezzeg Romániában” most döntöttek arról, hogy öt hónapra befagyasztják a villamos energia és a gáz árát, valamint öt százalékra csökkentik a két legfontosabb energiahordozó áfáját.

A rezsicsökkentés csak az egyik példa. Egy esetleges kormányváltás után – bárki is legyen a kormányfő – a 2010 előtti világ térne vissza. Isten mentse meg az országot a baloldal „szeretetétől”!

Magyar Nemzet