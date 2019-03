Így osztotta ki egy járókelő Jakab Pétert

TERRORÁLLAMNAK ÉS AGRESSZORNAK NEVEZTE IZRAELT GYÖNGYÖSI MÁRTON EGY PALESZTINOK MELLETTI SZIMPÁTIATÜNTETÉSEN ORIGO.HU. 1,8 MILLIÁRD EURÓT FORDÍTHATNA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A VELE SZÖVETSÉGES NGO-K TÁMOGATÁSÁRA EGY EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZAT SZERINT MAGYAR NEMZET. NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER: TÁMOGATJA AZ AGRÁRTÁRCA AZ UNIÓS FORRÁSOK MEGÕRZÉSÉÉRT INDÍTOTT ALÁÍRÁSGYÛJTÉST. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 2020 UTÁN CSÖKKENTENÉ A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KÖLTSÉGVETÉSÉT. ÁSZ: AZ EP-VÁLASZTÁST MEGELÕZÕ KAMPÁNYBAN CSAK AZ A SAJTÓTERMÉK TEHET KÖZZÉ POLITIKAI HIRDETÉST, AMELY PÉNTEKIG ELJUTTATJA ÁRJEGYZÉKÉT A SZÁMVEVÕSZÉKNEK M1. NAV: A LEGTÖBBEN GYERMEKEK GYÓGYÍTÁSÁRA ÉS ÁLLATMENHELYEKNEK AJÁNLJÁK FEL ADÓJUK EGY SZÁZALÉKÁT. ÁTLAGOSAN 10% FELETTI MÉRTÉKBEN NÕNEK A BÉREK IDÉN IS A VERSENYSZFÉRÁBAN MAGYAR NEMZET. AZ ORSZÁGGYÛLÉS MA DÖNT AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK ELLEN INDÍTOTT FEGYELMI ÜGYEKBEN: 15 POLITIKUS TISZTELETDÍJÁT CSÖKKENTHETIK. A HÁZ ELFOGADHATJA AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER VAGYONKEZELÕ ALAPÍTVÁNYOK LÉTREHOZÁSÁT LEHETÕVÉ TEVÕ JAVASLATÁT IS. ÁTADTÁK AZ ORSZÁG EGYIK LEGNAGYOBB NAPERÕMÛVÉT PAKSON. TOVÁBBRA IS REKORDOKAT DÖNT A MAGYAR IDEGENFORGALOM, 2010 ÓTA FOLYAMATOSAN A VILÁGÁTLAGON FELÜL BÕVÜL MAGYAR HÍRLAP. MGYK: MEGVÁLTOZIK A HOMEOPÁTIÁS SZEREK KIVÁLTÁSA, A GYÓGYSZERÉSZEKNEK TÁJÉKOZTATÓT KELL ADNIUK A KÉSZÍTMÉNYEK MELLÉ VILÁGGAZDASÁG. A NEMZETI MÚZEUM KERTJÉBEN MOND ÜNNEPI BESZÉDET ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A MÁRCIUS 15-I NEMZETI ÜNNEPEN KORMANY.HU. MÁR A HARMADIK MAGAS RANGÚ KORMÁNYTAG MONDOTT LE KANADÁBAN A KABINET KORRUPCIÓS BOTRÁNYA MIATT. ERDÕTÜZEK PUSZTÍTANAK SPANYOLORSZÁG ÉSZAKI RÉSZÉN, A TÉRSÉGBEN SOK UTAT LEZÁRTAK, AZ OLTÁST NEHEZÍTI AZ ERÕS SZÉL ÉS A SZÁRAZSÁG. DMITRIJ MEDVEGYEV: A NYUGALOM ÉRDEKÉBEN KI KELLENE VONNI AZ AMERIKAI NUKLEÁRIS ARZENÁLT EURÓPÁBÓL. AZ OROSZ MINISZTERELNÖK KIJELENTETTE: ELSÕKÉNT AZ USA MONDTA FEL A NUKLEÁRIS RAKÉTÁK MEGSEMMISÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ OROSZ-AMERIKAI SZERZÕDÉST. DONALD TRUMP KERESKEDELMI KEDVEZMÉNYEKET TERVEZ MEGVONNI INDIÁTÓL ÉS TÖRÖKORSZÁGTÓL. FOLYTATÓDNAK A TÁRGYALÁSOK LONDON ÉS BRÜSSZEL KÖZÖTT A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉT RÖGZÍTÕ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A FELEKNEK EZEN A HÉTEN EREDMÉNYT KELL ELÉRNIÜK AHHOZ, HOGY A LONDONI ALSÓHÁZ MÁRCIUS 12-IG SZAVAZHASSON A MEGÁLLAPODÁSRÓL. NEM INDUL A 2020-AS ELNÖKVÁLASZTÁSON HILLARY CLINTON, DE AZT ÍGÉRTE, HOGY A POLITIKAI PÁLYÁT NEM HAGYJA EL. BÍZIK A WASHINGTON ÉS PHENJAN KÖZÖTTI PÁRBESZÉD FOLYTATÓDÁSÁBAN MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER. ORBÁN VIKTOR: A TÖRÉST A NÉMET-MAGYAR POLITIKAI KAPCSOLATOKBAN A BEVÁNDORLÁS OKOZTA - WELT AM SONNTAG. TÖBB SZÁZ PALESZTIN ZARÁNDOK HAGYTA EL GÁZÁT, HOGY EGYIPTOMON KERESZTÜL MEKKÁBA ZARÁNDOKOLJON. FERENC PÁPA: KUTATHATÓVÁ TESZIK A XII. PIUSSZAL KAPCSOLATOS LEVÉLTÁRI DOKUMENTUMOKAT. A SZENÁTUS IS MEGSZAVAZHATJA A TRUMP ÁLTAL KIHIRDETETT RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT ELUTASÍTÁSÁT. KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLY ELLENI ERÕSZAK ÉS SÚLYOS TESTI SÉRTÉS MIATT EMELTEK VÁDAT EGY PÉCSI BUSZVEZETÕT BÁNTALMAZÓ FÉRFI ELLEN. 13 ILLEGÁLIS MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL A RENDÕRÖK HERCEGSZÁNTÓNÁL, A FÉRFIAK IRAKI, ILLETVE SZÍR ÁLLAMPOLGÁRNAK VALLOTTÁK MAGUKAT. KÁBÍTÓSZER-TERMESZTÕ PÁRT TARTÓZTATTAK LE A RENDÕRÖK BUDAPESTEN, AKIKNEK A LAKÁSÁBAN 216 TÕ MARIHUÁNÁT TALÁLTAK.