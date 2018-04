Így lesz a szavazatából parlamenti mandátum

Reggel megnyíltak a szavazóhelyiségek, este hét óráig lehet leadni a voksokat. Sokan nem tudják pontosan, miképpen is megy a szavazás, és talán ezért is otthon maradnak. A Hír TV összeszedte, miképpen is működik a mostani magyar választási rendszer, és kikre, hogyan adhatjuk le voksunkat.