Így közlekedjünk az autópályán

Az Autós Nagykoalíció népszerű figyelemfelhívó-oktató programsorozatában nyár elején a hosszú távú utazásokra irányul a figyele,.

„Irány a pálya, az autópálya!”

A nyár amúgy is a hosszabb utazások időszaka, hát még most, hogy - úgy tűnik – másfél év korlátozás után ismét szabad és kevésbé kockázatos lesz útra kelni. Mármint a vírus szempontból, hiszen az autós utazás nagyon is sok kockázatot tartogat. Jó hír, hogy ezek a kockázatok egy kis odafigyeléssel és türelemmel valóban a minimálisra csökkenthetők.

Ha messzire indulunk autóval, nagy valószínűséggel autópályán kell majd közlekednünk. Bár az autópálya az összes közútfajta közül statisztikailag a legbiztonságosabb, a figyelmes vezetés itt is elengedhetetlen.

Megvár a Balaton

A legnagyobb forgalmat mindig a péntek délutáni, szombat délelőtti nyaralni- és a vasárnap délutáni hazaindulók generálják az autópályákon. A megnövekedett járműsűrűség miatt a forgalom instabillá válik, könnyen alakulhat ki úgy nevezett pulzálás, vagy dugó anélkül, hogy azt valódi forgalmi akadály okozná. Készüljünk fel a váratlan megtorpanásokra és ha jelentős lassulást észlelünk magunk előtt, a vészvillogó használatával jelezzünk a mögöttünk haladónak is!

A sztrádán kialakult torlódásban, állás, vagy araszolás esetén hagyjuk szabadon a mentő-rendőr-tűzoltó egységek útját úgy, hogy a belső sávból a balra, a külsőből jobbra húzódunk. Ez azért fontos, mert a leállósávon akár egy műszaki hibás jármű is állhat, ezért ott nem biztosított a megkülönböztető jelzéseit használó járművek akadálytalan haladása.

Ha már a leállósávot említettük, talán érdemes feleleveníteni, hogy azt kizárólag a tovább haladásra képtelen járművel való megállásra vehetjük igénybe, más esetben nem. A rendőrség a leállósávok használatát már tavaly is kiemelten ellenőrizte ebben az időszakban, akkor a leállósávban előnyt szerezni kívánók akadtak fenn a rostán és erre idén is számítani kell.

Nem baj, ha nem a maximális sebességgel haladunk

Mindenki tapasztalta már, hogy egy autópályán a forgalom nagyságával arányosan csökken a haladási sebesség. Ez természetes forgalom lefolyási jellemző, de még mindig jobb 80-100-as tempót autózni folyamatosan, mint baleset miatt megállni. Ilyen esetben ne cikázzunk a forgalmi sávok között, hanem fokozott figyelemmel vezessünk tovább a forgalom ritmusában.

Jobbra tarts

Hosszú évek óta számít vitaalapnak, hogy mi, magyarok nem vesszük kellően figyelembe a jobbra tartási kötelezettségünket. Különösen fontossá válik ez a szabály a három, vagy többsávos autópályákon, ahol sokszor tapasztaljuk, hogy sokak tartósan a nagyobb biztonságérzetet nyújtó középső sávban autóznak, miközben a szélső sáv is szabad. Szenteljünk nagyobb figyelmet ennek a szabálynak, erre sztrádáinkon jelzőtáblák és út feletti elektronikus jelzések is rendre figyelmeztetnek!

Nagyon fontos a türelem

Nem csak a gyorsforgalmi útszakaszokon, hanem minden közlekedési helyzetben főszerep jut a türelemnek, a megértésnek. Nyáron sok olyan autóvezető is útra kel, akik talán évente csak néhány alkalommal vezetnek autópályán. Nézzük el nekik esetleges lassabb reakciójukat vagy alacsonyabb haladási sebességüket!

Ne feledjük, nem csak mi szeretnénk minél előbb a partra érni, mindenki oda igyekszik és csak kölcsönös odafigyeléssel tudjuk rövidebbé és stresszmentessé tenni az utat!

Autós Nagykoalíció

Fotók (forrás: Autós Nagykoalíció)