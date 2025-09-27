Így került Trump a konyhámba – Orbán Viktor miniszterelnok szokatlan részleteket osztott meg + videó
2025. szeptember 27., szombat 18:00
| Hír TV
Brüsszel Magyar Pétert azért támogatja, és védi, mert rajta keresztül akarja kikényszeríteni Magyarországtól a migránsok befogadását, a rezsicsökkentés feladását, a családtámogatás átalakítását és a háborúba való belépést. A miniszterelnök szerint ezek a követelések "életveszélyesek" az ország számára.
Hiába iszkolnak – figyelmeztet Dömötör Csaba a közösségi oldalán megosztott videóban. A Fidesz politikusa szerint azok a baloldali szereplők, akik a Szőlő utcai rágalmazásos hajóról próbálnak kihátrálni, nem bújhatnak el. A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel szerint is visszavonulót fújt a baloldali média, de Dömötör Csaba ígéretet tett: felderítik, kinek a megbízásából vett részt mindenki a botrányban, amely Semjén Zsoltot vette célba.
Somogyi András, a baloldali humorista túllépett minden határon! Legújabb videójában Semjén Zsoltot, a miniszterelnök-helyettest azonosítja a Szőlő utcai botrány állítólagos kulcsfigurájával, a kormánypártokat pedig pedofíliával vádolja, mondván: Fidesz helyett „ÖPESZ, Öreg Pedofilok Szövetsége!” Hidvégi Balázs államtitkár szerint ez nem humor, hanem becsületsértés!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Nyitrai Zsolt számokkal érvel: a 2010-es 97 ezres átlagnyugdíj mára 245 700 forint! A kiegészítő emeléssel 47 200 forint érkezik a nyugdíjasokhoz. Ezzel áll szemben a Tisza Párt és Magyar Péter hiteltelen ígérete, akinek nyíltan megüzenték: "Szégyellje magát!" A veszély hatalmas: a nyugdíjasok szerint a Tisza Párt "Brüsszel kedvében járva" megszüntetné a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat is!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azonnal felbontotta Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését! A volt vezérkari főnök méltatlanná vált a Magyar Honvédség katonai címére, miután éles fegyverrel járkált Tisza Párt rendezvényein – sőt, még gyerekek közelében is. A miniszter kezdeményezi a havi 1,3 milliós honvédelmi juttatás felülvizsgálatát is!
Soltész Miklós döbbenetes adatokat közölt Kétsopronyban: 3800 templom újult meg és 200 új épült a kormány támogatásával! A kétsopronyi toronysüveg felszentelése kapcsán beszélt az összefogás erejéről, ami az évek óta nem látott magyar-szlovák kapcsolatok javulásához vezetett. Ennek a javulásnak a csúcsa: a szlovákok is garantálják az Alkotmányban, hogy "a férfi férfi, a nő nő!"