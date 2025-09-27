Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 27. Szombat Adalbert napja
Jelenleg a TV-ben:

Civil kör

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Így került Trump a konyhámba – Orbán Viktor miniszterelnok szokatlan részleteket osztott meg + videó

2025. szeptember 27., szombat 18:00 | Hír TV

Brüsszel Magyar Pétert azért támogatja, és védi, mert rajta keresztül akarja kikényszeríteni Magyarországtól a migránsok befogadását, a rezsicsökkentés feladását, a családtámogatás átalakítását és a háborúba való belépést. A miniszterelnök szerint ezek a követelések "életveszélyesek" az ország számára.

  • Így került Trump a konyhámba – Orbán Viktor miniszterelnok szokatlan részleteket osztott meg + videó

További híreink

Darázsrémálom! Horrorfilmbe illő, amit a pécsi család talált

Irdatlan pofont kaptak a németek: Miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – leállnak a műszakok

KKevin rajongói lázadnak a tegnapi nagykoncert miatt: T. Danny és L.L. Junior is kiverte a biztosítékot

Férfit erőszakoltak meg Pakson

Ropogós sült krumpli olajszag nélkül: többé nem titok a recept

Olimpiai bajnokunk egy forintot sem kap a milliókból, Kapu Tibor az űrből üzent neki

Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

Az Újpest edzője üzent a csapatát ismét kifütyülő szurkolóknak – videó

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

További híreink

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Kihagyhatatlan: Magyarország nélkül elfelejtheti Európa a drónfalat! - Szalay-Bobrovniczky keményen odaszólt

„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról
2
Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen
3
Kihagyhatatlan: Magyarország nélkül elfelejtheti Európa a drónfalat! - Szalay-Bobrovniczky keményen odaszólt
4
Kőkemény ígéret: A magyaroknak nem kell Ausztriába járni! – Lázár János bemutatta a 200 milliárdos tervet! + videó
5
Óriási titok derült ki!: a BMW-gyár csak a kezdet – Orbán Viktor Debrecenben elárulta, mi jön még
6
Majdnem tökéletes: államellenes szervezkedés volt - pánikban a külföldről irányított ellenzék
7
Kollár Kinga szakított a valósággal is: A Tisza Párt szerint lehetetlen félretenni – a banki adatok és az Eurostat viszont brutális megtakarításról beszélnek
8
Tarr Zoltán végleg porrá zúzta Magyar Pétert: a választásig „nem szabad őszintén belemenni a komoly ügyekbe” + videó
9
Drónbotrány a határon: Zelenszkij készen áll reagálni, Szijjáró Péter keményen üzent + videó
10
Idegen titkosszolgálati szál: a vádak, amelyekért bíróság előtt felelnek + videó

Legfrissebb híreink

Mentik a bőrüket a Szőlő utcai rágalmazók: Dömötör Csaba szerint hiába hátrálnak ki az álhírkampányból – elő lesznek véve

Mentik a bőrüket a Szőlő utcai rágalmazók: Dömötör Csaba szerint hiába hátrálnak ki az álhírkampányból – elő lesznek véve

 Hiába iszkolnak – figyelmeztet Dömötör Csaba a közösségi oldalán megosztott videóban. A Fidesz politikusa szerint azok a baloldali szereplők, akik a Szőlő utcai rágalmazásos hajóról próbálnak kihátrálni, nem bújhatnak el. A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel szerint is visszavonulót fújt a baloldali média, de Dömötör Csaba ígéretet tett: felderítik, kinek a megbízásából vett részt mindenki a botrányban, amely Semjén Zsoltot vette célba.
„Öreg Pedofilok Szövetsége”: Somogyi András a miniszterelnök-helyettessel azonosította a Szőlő utcai kulcsfigurát + videó

„Öreg Pedofilok Szövetsége”: Somogyi András a miniszterelnök-helyettessel azonosította a Szőlő utcai kulcsfigurát + videó

 Somogyi András, a baloldali humorista túllépett minden határon! Legújabb videójában Semjén Zsoltot, a miniszterelnök-helyettest azonosítja a Szőlő utcai botrány állítólagos kulcsfigurájával, a kormánypártokat pedig pedofíliával vádolja, mondván: Fidesz helyett „ÖPESZ, Öreg Pedofilok Szövetsége!” Hidvégi Balázs államtitkár szerint ez nem humor, hanem becsületsértés!

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Átver a Tisza? – Elvehetik a 13. havi nyugdíjat, ha Brüsszel embere Magyar Péter győz

Átver a Tisza? – Elvehetik a 13. havi nyugdíjat, ha Brüsszel embere Magyar Péter győz

 Nyitrai Zsolt számokkal érvel: a 2010-es 97 ezres átlagnyugdíj mára 245 700 forint! A kiegészítő emeléssel 47 200 forint érkezik a nyugdíjasokhoz. Ezzel áll szemben a Tisza Párt és Magyar Péter hiteltelen ígérete, akinek nyíltan megüzenték: "Szégyellje magát!" A veszély hatalmas: a nyugdíjasok szerint a Tisza Párt "Brüsszel kedvében járva" megszüntetné a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat is!

"Minden, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez." – Kirúgták a katonát, elvehetik a 1,3 milliós juttatását is + videó

 Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azonnal felbontotta Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését! A volt vezérkari főnök méltatlanná vált a Magyar Honvédség katonai címére, miután éles fegyverrel járkált Tisza Párt rendezvényein – sőt, még gyerekek közelében is. A miniszter kezdeményezi a havi 1,3 milliós honvédelmi juttatás felülvizsgálatát is!
Boom – 3800 templom újult meg és 200 új épült!: Soltész Miklós a magyar-szlovák kapcsolatokról is beszélt Kétsopronyban

Boom – 3800 templom újult meg és 200 új épült!: Soltész Miklós a magyar-szlovák kapcsolatokról is beszélt Kétsopronyban

 Soltész Miklós döbbenetes adatokat közölt Kétsopronyban: 3800 templom újult meg és 200 új épült a kormány támogatásával! A kétsopronyi toronysüveg felszentelése kapcsán beszélt az összefogás erejéről, ami az évek óta nem látott magyar-szlovák kapcsolatok javulásához vezetett. Ennek a javulásnak a csúcsa: a szlovákok is garantálják az Alkotmányban, hogy "a férfi férfi, a nő nő!"
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!