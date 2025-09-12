Keresés

Belföld

Így kerülhetik el a gyerekek a szeptemberi betegséghullámot

2025. szeptember 12., péntek 08:40 | Magyar Nemzet
szeptember betegséghullám

Az iskolakezdéssel együtt jön a fertőzések szezonja is. Dr. Kováts Ildikó gyermekorvos a Délmagyarország podcastjában oszt meg tippeket, hogyan védhetjük meg a gyerekeket a betegségektől.

  • Így kerülhetik el a gyerekek a szeptemberi betegséghullámot

Szeptembertől nemcsak az iskolai tanszerek beszerzése kerül előtérbe, hanem a gyermekbetegségek megóvása is. Az iskolai és óvodai közösségek újjáéledésével hirtelen megnő a fertőzések száma, ami a gyermekorvosokra háruló feladatokat is megsokszorozza. Nyáron a gyerekek több időt töltenek a szabadban, kevesebb kórokozóval találkoznak, és több friss zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak.

Az iskolai napok viszont zárt térben, 6-8 órában telnek, ami kedvez a cseppfertőzéssel terjedő betegségeknek, így a szeptemberi időszak az első megbetegedési hullám kezdete lehet, amely akár a téli hónapokra is áthúzódhat – olvasható a Délmagyar cikkében.

A házipatika feltöltése kulcsfontosságú. Dr. Kováts Ildikó gyermekorvos szerint lázcsillapítót, hányás- és hasmenés elleni szereket, orrcseppet, orrspray-t, szem- és fülcseppet, fertőtlenítőszert, gyulladáscsökkentő krémet, vitaminokat és multivitaminokat mindenképpen tartsunk otthon.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

