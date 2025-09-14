Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó

Megosztás itt:

A nool.hu beszámolója szerint egy olvasói videón jól kivehető, ahogy a város egyik csendes utcájában a víz percek alatt hömpölygő árként zúdult alá, elárasztva a kerítéseket, kapubejárókat és udvarokat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott figyelmeztetés szerint különösen az árterek, a vízlevezető árkok és a kisebb patakok környékén nőhet meg a hirtelen áradások kockázata.

A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és, ahol lehet, kerüljék el a víz alá jutott útszakaszokat. Emellett érdemes a házak környékén a vízelvezető árkokat megtisztítani, hogy a lezúduló eső minél gyorsabban távozni tudjon.

Videó forrása: ViharVonal Viharvadász Csapat

Fotó: illusztráció (Shutterstock)