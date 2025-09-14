Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 14. Vasárnap Szeréna, Roxána napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó

2025. szeptember 14., vasárnap 15:23 | nool.hu
vihar Pásztó esőzés zivatar villámárvíz

Vasárnap egy frontális felhőzet vonul át az országon, többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni. A vihar következményei több településen is érezhetők voltak, Pásztón villámárvíz alakult ki.

  • Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó

A nool.hu beszámolója szerint egy olvasói videón jól kivehető, ahogy a város egyik csendes utcájában a víz percek alatt hömpölygő árként zúdult alá, elárasztva a kerítéseket, kapubejárókat és udvarokat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott figyelmeztetés szerint különösen az árterek, a vízlevezető árkok és a kisebb patakok környékén nőhet meg a hirtelen áradások kockázata.

A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és, ahol lehet, kerüljék el a víz alá jutott útszakaszokat. Emellett érdemes a házak környékén a vízelvezető árkokat megtisztítani, hogy a lezúduló eső minél gyorsabban távozni tudjon.

Videó forrása: ViharVonal Viharvadász Csapat

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

További híreink

Senki sem számított erre Kapu Tibortól, a közönség imádta

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Hogyan pózolj, hogy végre tökéletes fényképek szülessenek rólad? – Fotós fedte fel a trükkjeit

Óriási szervezői hiba az atlétikai vb-n, Kovacs drámája teljes lett

Détári Lajos beolvasott Varga Barnabásnak és Szoboszlaiéknak

Elfogyott a türelem: kifakadtak a Real Madridnál, a FIFA-hoz fordul a klub

Felfoghatatlan terrorban tartotta nevelt lányát egy férfi Dorogon

Kínosan magyarázkodott a megalázott Puskás Akadémia edzője a vereség után

Óriási baleset, egy halálos áldozat az M1-es autópályán

További híreink

Óriási baleset, egy halálos áldozat az M1-es autópályán

Emberölés történt Nógrád vármegyében

A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Újabb légtérsértés Lengyelország fölött, de ezúttal Romániának is jutott a drónokból
2
Emberölés történt Nógrád vármegyében
3
Felfoghatatlan terrorban tartotta nevelt lányát egy férfi Dorogon
4
A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor
5
A nap, amit soha nem felejt el Szarvaskend
6
A tiszások átlépték a vörös vonalat – így élte meg Császár Attila a Kötcsén rázúduló gyűlöletcunamit + videó
7
Ellentmondó közvélemény-kutatási adatokat közölt a Medián ügyvezetője + videó
8
Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz egy nepotista szélhámos + videó
9
A meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték Lázár Jánosnak + videó
10
Másodosztályból verték meg a Puskás Akadémiát

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Ezért fontos a hit megőrzése, a templomok megújítása

Ezért fontos a hit megőrzése, a templomok megújítása

Óriási szükség van az egyházakra és a hitre ahhoz, hogy ezek segítségével meg tudjunk maradni nemzetben, közösségben - hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap Erdősmecskén.
Újabb tiszás öngól + videó

Újabb tiszás öngól + videó

 Egy jó házasságban is lemondunk a szuverenitásunk bizonyos részeiről – így érvelt egy pártrendezvényen Tarr Zoltán amellett, hogy Magyarországnak fel kell adnia az önrendelkezés egy részét az Európai Unióban.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!