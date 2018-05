Így használják Ajkán a focipályát

A területen évtizedekig sportközpont volt, mostantól azonban a növényeké a terep.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ez valamikor a Videotonnak volt egy futballpályája, Ajkán volt a székesfehérvári Videotonnak a legnagyobb vidéki gyáregysége, több mint kétezer ember dolgozott itt, úgyhogy valamikor itt egy komoly sportélet zajlott, de aztán ugye a Videoton átalakult, jött a rendszerváltás, és ez olyan raktározó, logisztikai központtá változott, csúnya volt, őszintén szólva” - mondta el Ajka MSZP-s polgármestere, Schwartz Béla.

Az önkormányzat a parlagon hagyott terület egy részét tavaly felszántotta. Idén már 15 parcellát biztosítottak teljesen ingyen a kertészkedő helyieknek. Locsolóvíz, vetőmag és szaktanácsadás is jár nekik. Cserébe a termés egy részét rászorulóknak kell felajánlaniuk.

„Van egy olyan jótékony hatása, hogy kint lenni, a jó levegőn, mozogni, én azt hiszem, hogy még mindig egészségesebb, mint otthon a karosszékben tévét nézni, de természetesen nem csak ez a lényege, egy ilyen családi, hangulatos dolgot tudtunk itt összehozni, összeismerkedtünk itt fiatalokkal, idősekkel egyaránt” - mondta Kovács Tibor, gondnok.

Egy parcellát fogyatékossággal élők művelnek. A terményekből pedig főznek is saját maguknak.

„Azt érzik, hogy hasznos tagjaik a társadalomnak, nagyon nagy sikerélmény az számukra, hogy meg tudja különböztetni a haszonnövényt a gyomnövénytől, minden egyes olyan sikeres tevékenység, ami által ő valami hasznot hajt végre, az előbbre viszi” mesélte a Molnár Gábor Műhely Alapítvány rehabilitációs tanácsadója, Szabó Marianna.

A háromhektáros területen a kert mellett a sportnak is jut hely, az atléták számára versenyzésre is alkalmas dobópálya már elkészült, és játszótér valamint műfüves futballpálya is lesz.