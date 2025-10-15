Így folytak el a budapestiek milliárdjai a Városházán + videó
2025. október 15., szerda 17:26
| Hír TV
Túlárazás, busás prémiumok és a törvények kijátszása – Szentkirályi Alexandra szerint a vizsgálóbizottság döbbenetes mutyihálózatot tárt fel Karácsony Gergelyék már felszámolt pénznyelőjénél, a Budapest Brandnél. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Hagyó-korszakot idéző botrány kerekedhet az ügyből.
