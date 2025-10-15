Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 15. Szerda Teréz napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Így folytak el a budapestiek milliárdjai a Városházán + videó

2025. október 15., szerda 17:26 | Hír TV

Túlárazás, busás prémiumok és a törvények kijátszása – Szentkirályi Alexandra szerint a vizsgálóbizottság döbbenetes mutyihálózatot tárt fel Karácsony Gergelyék már felszámolt pénznyelőjénél, a Budapest Brandnél. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Hagyó-korszakot idéző botrány kerekedhet az ügyből.

  • Így folytak el a budapestiek milliárdjai a Városházán + videó

További híreink

Veszett rókát találtak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó

Megbolondul az időjárás – hirtelen fordulat jön a hét közepén

Szoboszlai a felelős – a magyar csapatkapitány nevét harsogja a portugál sajtó

Kiara Lord bevallotta, számít-e a méret: „Mindenfélével szoktam dolgozni!”

Szoboszlai és Ronaldo előtt: a portugál–magyar meccs legjobbja eladta magát a Premier League-be

Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó

Egy új konyhai sláger jön a Lidlbe hétfőtől – minden háziasszony ezt akarja majd!

Kezdődik az Eurokupa, Törökország a magyar válogatott első ellenfele

További híreink

Kezdődik az Eurokupa, Törökország a magyar válogatott első ellenfele

Egy 17 éves lányt kényszerítettek prostitúcióra: kőkemény ítélet született

Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Erdogan nem bírja már nézni, amit Meloni művel – egy életre szóló fogadalomra próbálja rávenni az olasz kormányfőt
2
Egy 17 éves lányt kényszerítettek prostitúcióra: kőkemény ítélet született
3
Mit szól ehhez Brüsszel? Trump a békecsúcson állt ki Orbán mellett + videó
4
Borsot tört a magyar válogatott Portugália orra alá – értékes 1 pont Lisszabonban
5
Amit a lisszaboni döntetlen valójában jelent a nemzetnek
6
Kezdődik az Eurokupa, Törökország a magyar válogatott első ellenfele
7
Nem is szakértő? Kiderült, hogy ki bujkál a Testbeszéd csatorna mögött + videó
8
Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár
9
Miért nem érti a baloldal? Kovács Zoltán a diplomáciáról + videó
10
Szijjártó Péter Moszkvából szólt oda az európai vezetőknek: az energiaforrások cseréje „őrültség”

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Boldog születésnapot, angyalkám – Szívszaggató üzenet a mennyországba a brutálisan meggyilkolt Hannácskának

Most lenne kétéves a brutálisan meggyilkolt Hannácska

 Most lenne kétéves a brutálisan meggyilkolt Hannácska. Nagymamája szívszaggató üzenetet küldött neki a mennyországba. A tragédia, ami a drogokról és a mi közös felelősségünkről is szól. Kattintson a megrázó történetért!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!