Így fest a fővárosi kerületek polgármesterjelölti körképe

Megosztás itt:

Ugyan 2019-ben meglepően sok helyen sikerült a baloldali pártoknak gondoskodniuk az egy az egy elleni felállásról, idén ez korántsem lesz így. A 23 kerületben összesen 114 jelölt fog versengeni június 9-én, hogy elnyerje a budapestiek bizalmát. A legtöbben, nyolcan a XVIII. kerületben indulnak, míg a legkevesebb jelölt az I., a II. és a VI. kerületben lesz a szavazólapon, ahol három-három jelöltet jelentettek be.

Az I. kerületben izgalmas küzdelem várható, a jelenlegi városvezető, V. Naszályi Márta és fideszes kihívója, Böröcz László között. A két jelölt mellett a kutyapárt politikusa maradt még versenyben, Nánásiné Abonyi Gyöngyi indul polgármesternek, aki egyébként pártja kompenzációs listáját is vezeti. Öt éve nagy meglepetésre 121 szavazattal nyert, egy az egy elleni küzdelemben a fideszes bázisnak számító budai kerületben V. Naszályi Márta, aki Nagy Gábor Tamást, a kerületet 1998 óta vezető jobboldali polgármestert győzte le. A baloldali polgármestert azóta saját szövetségesei is erős kritikákkal illették. A kerület LMP-s országgyűlési képviselője, Csárdi Antal is ellene fordult, és az LMP is kihátrált mögüle. Megjelent azonban Márki-Zay Péter pártja, amely a másik öt nagyobb ellenzéki párttal együtt támogatja V. Naszályi újrázását.

A II. kerületben a Fidesz-KDNP Dombi Rudolf olimpikont indítja az MSZP-s, idén is ötpárti jelöltként induló Őrsi Gergely ellen, aki 2019-ben nyerte el a polgármesteri címet, az előtte 2006 óta jobboldali irányítás alatt álló budai kerületben. A harmadik jelölt Babcsány Dávid, a Mi Hazánk politikusa lesz, akire a II. kerületben voksolni lehet.

Óbudán, a III. kerületben már öt jelölt is lesz a szavazólapon, habár a polgármesteri cím sorsa valószínűleg ugyanazon két politikus van csak versenyben, akik öt éve is. Akkor a 2006 óta a kerületet irányító, fideszes Bús Balázs kevesebb mint a egy százalékkal kapott ki Kiss Lászlótól, akit öt baloldali párt támogatott. Kiss mögé ezúttal a Jobbik is beállt, azonban lesz kutyapártos – Baloghné Marosvölgyi Anna –, Mi Hazánk-os – Budai Sándor – kihívója is, de a Gattyán-féle Megoldás Mozgalom jelöltje, Vig Rafael is összegyűjtötte az ajánlásokat, így rá is lehet szavazni a budai kerületben.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: Magyar Nemzet