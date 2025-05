Így döntött a Fővárosi Közgyűlés: átvilágítják a fővárosi cégeket

Megosztás itt:

– Magának, főpolgármester úr, le kellene mondania – vonta felelősségre a Tisza Párt képviselője, Barna Judit Annamária Karácsony Gergelyt a Fővárosi Közgyűlés ülésén. A főpolgármester bűne mindösszesen az volt, hogy a képviselő asszony felszólítására sem vonta meg a szót a Fidesz képviselőitől. A tiszás képviselő ezért teljesen kikelt magából, majd sziesztára vonult.

A várakozásokkal ellentétben ezúttal nem futamodott meg a Fővárosi Közgyűlés nyílt ülésén való részvétel elől Kollár Kinga, a Tisza Párt másik képviselője, aki ellen összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett a Fidesz–KDNP a brüsszeli „hazaáruló bizottsági beszéde” miatt. Magyar Péter képviselőjét és a többi tiszás politikust aktivisták élőláncával kísérték be a közgyűlésre, hogy az újságírók véletlenül se tehessenek fel neki kellemetlen kérdéseket.

A testület ülésén komoly vita folyt Kollár Kinga összeférhetetlenségéről is, a kormánypárti frakció ugyanis azt az álláspontot képviselte a közvélemény teljes kizárásával tartott zárt ülésen, hogy Kollár Kingának távoznia kell a közéletből, míg Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester és a balliberális többség mindent megtesz annak érdekében hogy a Tisza Párt képviselője érintetlen maradjon. A Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester által jegyzett előterjesztés értelmében ugyanis felmentenék az összeférhetetlenség vádja alól Kollár Kingát. A Fővárosi Közgyűlés elé felterjesztett javaslatban egyértelműen az szerepel, hogy Kollár Kinga nem bűnös, vagyis a városvezető koalíció képviselői gyakorlatilag előre eldöntötték, mi lesz Magyar Péter képviselőjének sorsa.

Ismét a kormány a hibás

Karácsony Gergely főpolgármester az ülésen a főváros katasztrofális pénzügyi helyzetével kapcsolatban ismét azt állította: ezért kizárólag a kormányt terheli felelősség. Karácsony hosszasan ecsetelte, milyen problémássá vált a főváros és a kormány kapcsolata, ugyanakkor arról nem beszélt, hogy a 2025-ös költségvetésbe miért nem tervezte be a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét. Inkább fenyegetőzni kezdett, és közölte: összeférhetetlenségi indítványt nyújt be több kormánypárti képviselő ellen is, amiért azok az Országgyűlés alkalmazásában is állnak.

Az összeférhetetlenségi indítvánnyal kapcsolatban Szentkirályi Alexandra is megszólalt. A frakcióvezető elmondta: Kollár Kingával kapcsolatban zajlik egy összeférhetetlenségi eljárás, ugyanis a tiszás képviselő nemrég az Európai Parlamentben azt mondta, a Tisza Pártnak pozitív, hogy nem érkeznek meg az európai uniós források. A politikus kiemelte, a főpolgármester és a Tisza bosszúhadjáratot indított a Fidesz képviselői ellen, amiért rámutattak Kollár Kinga visszás kijelentéseire.

,,Elég nagy probléma, hogy nem látják a különbséget aközött, miért összeférhetetlen, és miért a közbizalom megingatására alkalmas az, hogyha egy fővárosi képviselő Brüsszelben azért dolgozik, hogy ne érkezzenek meg a források. A másik oldalon pedig miért van az rendben, hogyha egy fővárosi képviselő a fővárosi közgyűlésben, vagy egy másik pozíciójában, minden erejével és minden munkahelyén a fővárosiakért és a budapestiekért dolgozik" – jelentette ki Szentkirályi.

Éles vita a cégvezetőkről

A fővárosi cégvezetők kinevezéséről ugyan nem szavaztak a képviselők, ugyanakkor komoly vitát folytattak le az ügyben. A testület ülésén ugyanis egy ponton kiderült, Orbán Árpád tiszás képviselőnek arról sincs fogalma, hogy kik az általa irányított tulajdonosi bizottság tagjai. Orbán Árpád emellett a bizottság elnökeként arra is képtelen volt, hogy hivatalosan is felterjessze a főpolgármesternek a kiválasztott potenciális fővárosi cégvezetők neveit.

Amint arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, több Gyurcsány-fiókát is a fővárosi cégek élén hagy az Orbán Árpád tiszás képviselő által vezetett bizottság. Lapunk értesülései szerint ugyanis Karácsony Gergely főpolgármesternek két fővárosi cég vezetőjére tesznek javaslatot, három esetében pedig folytatódik a huzavona.

Ennek eredményeként Gyurcsány emberei továbbra is irányíthatják a legfontosabb fővárosi vállalatokat. A tiszás bizottság a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH) élére Sere Pétert terjesztette fel, míg a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatói pozíciójára Barts J. Balázs egyik jobbkezét, Schili Ildikót neveznék ki.

Ez annak fényében különösen érdekes, hogy Barts neve a Városháza eladási botránya kapcsán vált ismertté, mert befektetőkkel tárgyalt az értékesítésről, amit később letagadtak Karácsonyék. Barts J. Balázst azonban a botrány után sem akarta Karácsony Gergely komolyan felelősségre vonni.

Ami még ennél is fontosabb, hogy három cégvezető esetében Orbán Árpád nem tesz javaslatot, így átmenetileg továbbra is Walter Katalin lesz a Budapesti Közlekedési Központ, Mártha Imre a Budapesti Közművek vezetője, a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) vezetését pedig a megbízott igazgató, Takács Péter fogja ellátni. Így a főváros két legnagyobb cégét továbbra is Gyurcsány Ferenc emberei fogják irányítani. Mindemellett azzal, hogy három cég esetében Orbán Árpád nem terjesztett fel új neveket, érvénytelenné válik a pályázat. Vagyis május 31-ét követően új pályázat kiírására lesz szükség, ami tovább nyújtja a kiválasztási folyamatot.

Komoly előterjesztésekkel készült a Fidesz-frakció

Ismét beadták a kormánypártok a februári előterjesztésüket, amelyben kezdeményezik a fővárosi önkormányzat és a Budapest tulajdonában lévő cégek gazdasági átvilágítását. Februárban ezt az előterjesztést nem támogatták a közgyűlés baloldali frakciói, azonban miután az elmúlt időszakban a BKV körül több korrupció botrány is napvilágot látott, a fővárosi Fidesz ismét javaslatot tesz az átlátható működés alapjait megteremtő teljes átvilágításra. Ebből ugyanis az is kiderülhet, hogy a főváros legnagyobb cégei az elmúlt években mire és kikre költöttek el több száz milliárd forintot.

Az előterjesztést végül a közgyűlés támogatta, így megindulhat a legnagyobb fővárosi cégek átvilágítása. A döntés értelmében átvilágítják a BKV-t, sőt, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaságot, illetve megvizsgálják annak a lehetőségeit, hogy a BKV külsős cégek bevonása helyett maga értékesítse a reklámfelületeit.

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében új vezérigazgatói pályázatot hirdetnek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV esetében. A képviselők felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a BKK és a BKV esetében a folyamatban lévő vezérigazgatói pályázatot nyilvánítsa eredménytelenné, majd változatlan tartalommal hirdesse meg újra harminc napos határidővel.

A kormánypártok kezdeményezésére tárgyalni fogják a főváros drogpárti stratégiájának újragondolását is. A kormánypártok szerint ugyanis a kormányzat az elmúlt időszakban számtalan olyan intézkedést hozott, amely a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények esetében szigorított a büntetési tételeken. Ehhez a gondolkodásmódhoz pedig igazodnia kell a fővárosi drogstratégiának is, amelyet a múltban többen is komoly kritikával illettek, illetve drogpártinak neveztek, ugyanis támogatja az úgynevezett alacsony küszöbű ellátásokat. A testület a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal sem támogatta a drogellenes stratégia létrehozását.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet