Így bukott le a Szőlő utcai igazgató: Luxus, Lexus, titokzatos állás

A hetek óta tartó politikai csetepaté közepette Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon tiszta vizet öntött a pohárba, a Szőlő utcai álhírbotrány néven elhíresült ügy valójában egy hatósági akció volt, amely a gyanúsan fényűző életvitel miatt indult. Az államtitkár szerint Juhász Péter Pál és társának meggondolatlan luxus élete volt az, ami felébresztette a hatóságok gyanúját.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) a kifogástalan életvitel ellenőrzés során szúrt szemet a megdöbbentő ellentmondásnak, a hivatalos jövedelem és a valós költekezés között szakadék tátongott. "Jóval nagyobb lábon éltek, mint amennyit hivatalosan kerestek," – közölte Rétvári. A legfeltűnőbb bizonyíték egy drága Lexus volt, amely azonnal gyanússá tette az ügyet.

A nyomozás tovább mélyült, amikor kiderült: egyes fiatal lány alkalmazottak szintén méregdrága Ford Ranger Raptorokkal jártak, miközben képtelenek voltak megnevezni a napi munkakörüket. Az NVSZ feltételezése beigazolódott, a hivatalos pozíciók csak fedőállások voltak. Az államtitkár egyenesen kijelentette, valójában futtatták őket. Ezzel válik világossá, miért volt szüksége az NVSZ-nek a gyermekvédelem területén széles körű ellenőrzési jogosítványokra, amit az ellenzék és számos NGO, mint a TASZ és a Demokratikus Jogállamért Egyesület élesen bírált. Rétvári Bence szerint pont ez a szélesebb jogkör segítette a felderítést, aminek az lett az eredménye, hogy "Juhász Péter Pál kezén is kattant a bilincs." A botrány tehát nem politikai álhírről, hanem szervezett bűnözésről szól.

