Így autózz a hőségben

Talán sokan unják már, de nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a napon álló autókban akár csak rövid időre is ott hagyott gyerekekre és házi kedvencekre. Ez rövid idő alatt is katasztrófához vezethet. Vigyázzunk magunkra és mindenki másra is!

Közlekedjünk bárhogyan is, mindig gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű innivaló, leginkább víz meglétéről. Nyáron is fontos, hogy ne centizzük ki az üzemanyag mennyiséget, mindig rendelkezzünk elegendő tartalékkal arra az esetre, ha dugóba kerülünk és emiatt vesztegelnünk kell!

Fontos az akklimatizálódás is. Egy 22-24 fokosra hűtött utastérből egy pillanat alatt kilépni a 36-38 fokos napsütésre komoly stressz a szervezetnek, ezért érdemes érkezés előtt fokozatosan lejjebb venni, vagy akár kikapcsolni a klímát, illetve nem a megszokott, alacsonyabb hőmérsékleten tartani az utasteret. A légkondi más, komoly egészségügyi kockázatokat is rejteget, ha nincs megfelelően karbantartva, tisztítva a rendszer, ezért azt javasoljuk, hogy ha napját sem tudja, mikor fertőtlenítették a klímarendszert, semmiképpen se induljon hosszabb útra, pl. külföldi nyaralásra ilyen autóval.

Anyagi szempontból jó stratégiának látszik az utolsó szezonos téli abroncsok egynyári elkoptatása. Ez azonban már egy átlagos nyári napon is növeli a fékutat, de ilyen melegben már jelentős a tapadásvesztés, ha téli gumikon van az autó. Ez természetesen nem csak lassításkor, de a kanyarokban is érezteti hatását. Aki ebben a kánikulában téli abroncsokat használ, fokozott óvatossággal, sokkal lassabban közlekedjen! Természetesen az alapállapot mindig az évszaknak megfelelő gumiabroncs használata És ne feledjük: jobb egy szerényebb minőségű új abroncs, mint egy elhasználódott prémium!

Az emberi szervezetre jelentős hatással van a tartós kánikula. Ilyenkor szeretnénk a lehető legkevesebb időt tölteni meleg helyeken és ilyen az autónk is. Ha az életünk mindennapi problémái nem lennének elegendők, nyakunkba kapjuk a kibírhatatlan forróságot is. Sokak alvását is megzavarja az ilyen időjárás. Idegrendszerünk erre türelmetlenséggel, reakcióidő növekedéssel reagál. A figyelem nem kifejezetten a járművezetésre összpontosul, hanem arra, hogy elviseljük a meleget és minél előbb megszabaduljunk tőle. Legyünk tisztában megváltozott hangulatunkkal és képességeinkkel, amikor autóba ülünk és vezessünk ennek megfelelően!

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.