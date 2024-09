Ígéretet tett Miskolc leendő polgármestere a Barlangfürdő újjáépítésére + videó

Hozzátette, hogy a jövő héten egy számlaszámot is létrehoznak majd, ahová bárki elküldheti felajánlását. A városvezető hozzátette, a turistákat más miskolci fürdőkben tudják fogadni és igyekeznek azokat is ellátni, akiknek már foglalásuk van.

Emlékeztetett arra, hogy 27 évvel ezelőtt a város egy másik ikonikus épülete, a Deszkatemplom semmisült meg egy tűzesetben. Mint mondta, az akkori példátlan összefogás most is megmutatkozott, mert péntek este óta a két polgármester számtalan felajánlást kapott a káreset kapcsán.

