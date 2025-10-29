Igazunk lett? Budai Gyula megerősíti a félelmeket a Tisza Párt nyugdíjterveiről + videó

Szijjártó Péter szívszorító bejelentése: két kiskorú is van az áldozatok között + videó

Nemzedékek hangja volt – most mindenki a rádiós legendát gyászolja

A hideg tények a vágyálmok ellen: miért bukott meg Magyar Péter számháborúja?

Vezércikk – Lánczi Tamás szerint az erőszak legitimálása zajlik Pintér Béla rendezése kapcsán, melyben bottal verik agyon Schmidt Máriát + videó

Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában

Brüsszeli krimi: Gulyás Gergely leleplezi a tervet – Így akarják eltakarítani a magyar kormányt

Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó

Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában

Napindító - Visszérproblémái vannak? Ismerje meg a lézeres érsebészetet! Szakértőnkkel a modern, vágás nélküli eljárás előnyeiről és menetéről.

Orbán Viktor szerint a Tisza "véletlenül" árulja el megszorító terveit. Szakértőnk elemzi a kikotyogott nyugdíjcsökkentést és a Gyurcsány-párhuzamot.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.