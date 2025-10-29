Igazunk lett? Budai Gyula megerősíti a félelmeket a Tisza Párt nyugdíjterveiről + videó
Megosztás itt:
2025. október 29., szerda 09:50
| Hír TV
Ami eddig csak következtetés vagy gyanú volt, az most úgy tűnik, nyílt beismeréssé vált. Budai Gyula szerint a Tisza Párt köreiben kimondták: a nyugdíjakat „meg kell sarcolni”. Azt elemezzük, mit jelent ez a kijelentés, mennyire támasztja alá a kormány korábbi figyelmeztetéseit, és milyen konkrét veszélyeket rejt Magyar Péterék politikája a magyar nyugdíjasokra nézve.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.