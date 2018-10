Igazságot Magyarországnak! - Ősök tere

1931. július 15-én indult útnak Amerikából Endresz György pilóta és Magyar Sándor navigátor, akik Justice For Hungary (Igazságot Magyarországnak) feliratú repülőgépükkel első magyarként repülték át az Atlanti-óceánt.

A magyar irredenta mozgalom a két világháború közt minden eszközt megragadott, hogy a trianoni békediktátum igazságtalanságát eljuttassa a világ közvéleményéhez. Ebben elsődleges szerepet játszott az élsport és a világrekordok felállítása. Endresz György és navigátora a korszak nagy aviátorai közé tartozott, sportteljesítményeiket mégis a magyarság szolgálatába állítva kerültek jóformán feledésbe. Róluk szól a mai Ősök tere.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

1930 elején Lord Rothermere, a magyar revízió támogatója 10 ezer dollárt ajánlott fel, melyhez amerikai magyar emmigránsok is csatlakoztak. A Lockheed típust és a repülő nevét is Rothermere javasolta. A gép vezetői útjuk során három világrekordot is megdöntöttek: a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére 13 óra 50 perc alatt, átlagosan 250 kilométer/órás átlagsebességgel ők jutottak el leggyorsabban Amerikából Európába, egyúttal ők repültek legtávolabb a kontinens belsejébe. A kalandokat tárja fel az Ősök tere mai adása.

Adás: október 4. csütörtök, 9.30