Igazi hősök: Fél óra alatt mentettek meg két életet a pécsi rendőrök

107 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, 9 beteg elhunyt. Az 5,375 millió oltásra regisztrált 92 százaléka már megkapta a vakcinát. Már 32 ezer 12–15 éves gyereket regisztráltak az oltásra, közülük 200-an kapták meg a vakcinát. A kormány a Mahart segítségével mentesítő hajójáratot indít a Lánchíd pesti és budai hídfője között. Pártfinanszírozási és adatvédelmi szabályokat is sérthet a baloldali pártok adománygyűjtése az előválasztási kiadások fedezésére – Magyar Nemzet. Orbán Viktor megalakíthatná ötödik kormányát, ha most vasárnap lennének a választások – Nézőpont Intézet. Elfogadta az Országgyűlés a magyar gazdaság újraindításáról szóló költségvetést. A baloldal nem szavazta meg a jövő évi büdzsét. A Fidesz szerint a Gyurcsány vezette baloldal nemcsak a gazdaság és az élet újraindítására, hanem a családok és a munkahelyteremtés támogatására, az idősek megbecsülésére is nemet mondott. Döntött a parlament: Megvásárolhatják a világörökségi helyszínen lévő, eddig elidegenítési tilalom alatt álló bérlakásaikat azok a lakók, akik legalább öt éve bérlik azt. Az Országgyűlést döntése szerint nyilvántartást hoznak létre a pedofil bűncselekményeket elkövetőkről. Az adatbázisba azok is bekerülnek, akik korábban követtek el bűncselekményt. A parlament elfogadta a koronavírus-járvány miatt tavaly novemberben kihirdetett és idén januárban meghosszabbított veszélyhezettel összefüggő átmeneti szabályokat. 5.5% fölé kell emelnünk a gazdasági növekedést. Nagy feladat, de nem lehetetlen – közölte a közösségi öldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán Viktor: bátor és szokatlan kormányzati döntéseket kell hozni a gazdasági növekedés 5,5 százalék fölé emeléséért. Egyebek mellett a 2006-os események vizsgálata céljából Civil Igazságtételi Bizottságot hozott létre a CÖF–CÖKA. Bakondi György: A migráció folyamatosan kulcskérdés marad, világszinten mindenki így gondolja. Az eltérés az országok között a migrációkezelésben van . Rekordmeleg sújtja az Egyesült Államok délnyugati részét: az arizonai Phoenixben 47 Celsius-fokot mértek. 60 millió egydózisú kínai vakcinát vásárol Brazília, ahol egy nap alatt ismét 80 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Kiújultak a harcok Izrael és a Hamász között, miután 25 zsidó településen okoztak tüzet gyújtószerkezettel felszerelt léggömbök. Csúcstalálkozót tart Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök Genfben. Olyan uniós fejlesztési politikára van szükség, amely hatékonyabban és hitelesebben lép fel a migráció kiváltó okaival szemben – jelentette ki Hölvényi György, a KDNP EP-képviselője. Szlovéniában hivatalosan véget ért a járványhelyzet, de a korlátozások továbbra is fennmaradnak. A lengyel szejm felszólította az EU-t és a NATO-t az Északi Áramlat-2 orosz–német gázvezeték befejezésének megakadályozására. Recep Tayyip Erdogan török elnök és Ilham Aliyev azeri államfő az országaik közötti szövetségi viszonyról szóló egyezményt írt alá. Szaúd-Arábiában terrorvádak alapján kivégeztek egy férfit, aki a jogvédők szerint az elkövetés idején még kiskorú lehetett. Lezárták a Lánchidat és környezetét a gyalogos és a közúti forgalom elől az átkelő felújítása idejére, várhatóan másfél évre. Módosul a 2-es, a 2M és a 24-es villamosok közlekedése hétvégén garanciális javítások miatt – BKK. Egymással szemben haladt két személyvonat Mosonmagyaróvár térségében, a szerelvényeket egymástól 700 méterre állították meg, baleset nem történt. Labdarúgó Eb: Nagyot küzdött, de kikapott a magyar válogatott, Magyarország–Portugália 0-3. Labdarúgó Eb: Franciaország–Németország 1-0. Női vízilabda világliga szuperdöntő, 2. forduló: Oroszország–Magyarország 14-13. A magyar bajnok Ferencváros egy előselejtezőből érkező ellenféllel találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája kvalifikációjának első fordulójában. A Puskás Akadémiának a finn Inter Turku, a MOL Fehérvár FC-nek az örmény Ararat Jerván lesz az ellenfele a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjében.