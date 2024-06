ifj. Lomnici Zoltán: Tiltott pártfinanszírozás történt Magyar Péteréknél + videó

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a Napi Aktuálisban arról beszélt, hogy Magyar Péter pártja egyértelműen háborúpárti álláspontot képvisel. Menczer Tamás szerint erről árulkodik az is, hogy a párt EP-listáján olyan jelölt is helyet kapott, aki agymosottnak nevezte a magyarok békepárti meggyőződését.

Magyar Péter, alelnök, Tisza Párt: "Az volt a kérdés, hogy van egy discord csoportunk, ez egy közösségi platform, amit a fiatalok használnak általában, és ott néhányan arról értekeztek, vagy eszmét cseréltek, egyébként sok minden másról is, nem tudom, föltűnt-e, hogy az egészségügy helyzetéről is, az oktatásról is értekeztek fiatalok és kevésbé fiatalok, hogy néhányan beszélgettek arról, hogy esetleg vissza kell-e vezetni a sorkatonaságot. Erről azt tudom mondani, hogy ez egy fórum."

Bár Magyar Péter folyamatosan azt állítja, hogy pártja és a baloldal nem háborúpárti, saját online felületén viszont akár a nőkre is kiterjedő sorkatonaság bevezetéséről tárgyalnak - szúrta ki a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy erre vonatkozóan még külön beszélgetést is nyitottak Magyarék a programalkotó csoportjukban. A Célpont stábja erről kérdezte a Tisza párt alelnökét a tatai fórumán.

