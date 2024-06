Az alkotmányjogász arra is felhívta a figyelmet, hogy minden pénz, ami magánszámlára érkezik jövedelemnek minősül, tehát ezek után személyi jövedelemadót kell fizetni. Ha pedig találtak egy jogi megoldást erre a különös helyzetre, akkor is furcsa, hogy a főpolgármestere félelmében, vagy nevetséges óvatosságból így gyűjt pénzt a kampányára.

Your browser does not support the video tag.