Ifj. Lomnici Zoltán: Magyar Péter olyan politikai irányvonalat követ, amely szemben áll Magyarország érdekeivel

Az interjúban ifj. Lomnici Zoltán többek között így fogalmazott: "Magyar Péter vélhetően tisztában van vele, hogy – ahogy alapvetően minden európai uniós (EU) tagállamban – az emberek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az országgyűlési voksolásnak, mint az EP-választásnak, hiszen a parlamenti választások eredménye függvényében folytathatja a hivatalban lévő kormány a munkát, vagy lesz új kormánya az adott országnak. Ma már az ügyészség hivatalos álláspontját ismerve azt is tudhatjuk, hogy az alaptalan vádaskodások és a felesége képmáshoz és hangfelvételhez fűződő jogának semmibevétele mellett azzal kovácsolt magának politikai tőkét, hogy azt állította, hogy a kormánynak távoznia kell az általa nyilvánosságra hozott „bizonyítékok” után. Az a tény, hogy Magyar Péter – miután az általa alelnökölt párt 7 képviselői helyet szerzett az EP-ben – Roberta Metsolával, az EP háborúpárti, balliberális elnökével egyeztetett, világossá tette, hogy Magyar Brüsszelben fogja folytatni a politikai tevékenységét, és egyértelműen kijelöli azt az irányt, amit ő az EP tagjaként képviselni fog. Roberta Metsola több alkalommal is olyan döntéseket támogatott az Európai Parlamentben, amelyek Magyarország kormányának politikájával ellentétesek, és amelyeket sokan Magyarország ellen irányuló lépéseknek tekintenek."

