Ifj. Lomnici Zoltán: Költségvetési terrort alkalmazna Brüsszel

2019. JANUÁR 7., HÉTFÕ
ÚJ IDÕSZÁMÍTÁS INDUL A SZUPERKÓRHÁZAKKAL - NYILATKOZTA A MAGYAR IDÕKNEK CSERHÁTI PÉTER, AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM MINISZTERI BIZTOSA.
TÁMOGATÁST VEZET BE A NEMZETI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ALAP A CIVIL SZERVEZETEKNEK, A PÁLYÁZATI RENDSZER KERETÉBEN 200.000 FT ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZHATNAK.
ORSZÁGOS DEMONSTRÁCIÓT HIRDETETT JANUÁR 19-RE A MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ELNÖKE A BUDAPESTI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEN SZOMBATON.
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN TÜNTETTEK ELLENZÉKI PÁRTOK ÉS SZAKSZERVEZETEK SZOMBATON SZOLNOKON ÉS DEBRECENBEN.
KOCSIS MÁTÉ: A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLENI TÜNTETÉSEKEN OLYAN SZERVEZETEK IS RÉSZT VESZNEK, AMELYEK TAGJAI FENT VANNAK SOROS GYÖRGY FIZETÉSI LISTÁJÁN KOSSUTH RÁDIÓ.
A FIDESZ SZERINT A SZOMBATI ELLENZÉKI TÜNTETÉSEK MÁR SOROS GYÖRGY EP-VÁLASZTÁSI KAMPÁNYÁNAK A RÉSZEI.
KOCSIS MÁTÉ: A KÖZÖS ELLENZÉKI LISTA EGY SOROS-LISTA LESZ.
A FEBRUÁRI KÖZÖS FIDESZ- ÉS KDNP-FRAKCIÓÜLÉS FÕ TÉMÁI AZ EP-VÁLASZTÁS KAMPÁNYA, A TAVASZI TÖRVÉNYALKOTÁSI PROGRAM ÉS A 2020-AS KÖLTSÉGVETÉS.
BUDAPESTRE ÉRKEZETT AZ A BANGLADESI SZIÁMI IKERPÁR, AKIKET MAGYAR ORVOSOK FOGNAK SZÉTVÁLASZTANI.
KSH: TAVALY NOVEMBERBEN 5,3%-KAL NÕTT A KISKERESKEDELMI ÜZLETEK FORGALMA AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ MÉRVE.
18%-KAL NÕTT A DECEMBERBEN ELÕVÉTELBEN ÉRTÉKESÍTETT 2019-ES AUTÓPÁLYA-MATRICÁK SZÁMA TAVALYHOZ KÉPEST.
SZTRÁJKOT HIRDETTEK HÉTFÕ REGGELRE A KÉT BERLINI NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉRRE.
A BIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK DOLGOZÓINAK MUNKABESZÜNTETÉSE MIATT SZÁMOS JÁRATOT, KÖZTÜK EGY BUDAPESTIT IS TÖRÖLTEK.
KÉT SÍELÕ MEGHALT, MIUTÁN LAVINA SODORTA EL ÕKET, EGY SNOWBOARDOS PEDIG LETÉRVE A PÁLYÁRÓL, SZAKADÉKBA ZUHANVA VESZTETTE ÉLETÉT AZ AUSZTRIAI VORALBERGBEN.
SALZBURG TARTOMÁNYBAN VASÁRNAP DÉLUTÁNIG MINTEGY 12 EZER TURISTÁT ZÁRT EL A HÓ A SAALBACH-HINTERGLEMM ÜDÜLÕHELYEN.
A SÁRGAMELLÉNYES TÜNTETÕK TARGONCÁVAL TÖRTEK BE EGY MINISZTÉRIUMBA PÁRIZSBAN SZOMBATON, A KORMÁNYSZÓVIVÕT ÉS STÁBJÁT A HÁTUL MENEKÍTETTÉK KI.
TIZENHÁROM SZABADULÓSZOBÁT ZÁRTAK BE LENGYELORSZÁGBAN A PÉNTEKI, ÖT HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ TRAGÉDIA NYOMÁN.
SZOLIDARITÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ UNIÓS VEZETÕKET A PÁPA VÍZKERESZT ALKALMÁBÓL, A TÖBB MINT KÉT HETE MÁLTÁNÁL, MENTÕHAJÓKON REKEDT 49 BEVÁNDORLÓ IRÁNT.
WASHINGTON ÉS PHENJAN MÁR A KÖVETKEZÕ CSÚCSTALÁLKOZÓ HELYSZÍNÉRÕL EGYEZTET - KÖZÖLTE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK.
AZ ANKARAI FÕÜGYÉSZSÉG ÚJABB 100 KATONA ELLEN ADOTT KI ELFOGATÓPARANCSOT A 2016. NYÁRI PUCCSKÍSÉRLETBEN VALÓ RÉSZVÉTEL GYANÚJÁVAL.
AZ AMERIKAI ELNÖK AKÁR ÉVEKIG IS HAJLANDÓ FENNTARTANI A KORMÁNYZATI LEÁLLÁST, HA NEM SIKERÜL MEGEGYEZNI A KÖLTSÉGVETÉSRÕL.
AZ USÁ-BA MENEKÜLT A VENEZUELAI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG EGYIK BÍRÁJA - DERÜLT KI A BÍRÓ EGY MIAMI RÁDIÓNAK ADOTT INTERJÚJÁBÓL VASÁRNAP.
CHRISTIAN ZERPA BÍRÓ LESZÖGEZTE: AZÉRT MENEKÜLT AZ USÁ-BA, HOGY ÍGY TILTAKOZZÉK NICOLÁS MADURO MÁSODIK ELNÖKI CIKLUSA ELLEN.
LEZÁRTAK TÖBB STRANDOT VASÁRNAP AZ AUSZTRÁLIAI QUEENSLAND ÁLLAMBAN, MIUTÁN CSAKNEM EZER EMBER SZORULT ORVOSI ELLÁTÁSRA MEDÚZACSÍPÉS MIATT.
A HADSEREG MEGSZÁLLTA AZ ÁLLAMI RÁDIÓT GABONBAN, AMI PUCCSKÍSÉRLETRE UTAL.
ERÕS, HETES FOKOZATÚ FÖLDRENGÉS VOLT INDONÉZIÁBAN, TERNATE SZIGETÉTÕL 173 KILOMÉTERRE ÉSZAK-ÉSZAK-NYUGATRA.
A BOHÉM RAPSZÓDIA C. FILM NYERTE A LEGJOBB DRÁMAI FILM GOLDEN GLOBE-DÍJÁT.
KIGYULLADT ÉS TELJES TERJEDELMÉBEN ÉGETT EGY SZEMÉLYAUTÓ AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN, A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALON, SZATYMAZNÁL.
ALVÓ HARAGOSAIRA GYÚJTOTTA ALKALMI SZÁLLÁSUKAT A GYANÚ SZERINT EGY HAJLÉKTALAN KAPOSVÁRON, A BÍRÓSÁG ELRENDELTE A FÉRFI LETARTÓZTATÁSÁT.
A JÓZSEFVÁROSI RENDÕRÖK EGY ÓRÁN BELÜL ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI FÉLMILLIÓ FORINTOT LOPOTT EGY PARKOLÓ AUTÓBÓL BUDAPEST VIII. KERÜLETÉBEN.
HÓFÚVÁS MIATT TÖBB KELETI JÁRÁSRA IS RIASZTÁST ADOTT KI AZ OMSZ.
OLDALÁRA BORULT EGY PÓTKOCSIS KISTEHERAUTÓ AZ M0-S AUTÓÚTON, ECSERNÉL, AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA FELÉ VEZETÕ OLDALON.
HOLTTESTRE BUKKANTAK A TÛZOLTÓK EGY CSEPELI LEÉGETT FAÉPÜLET BONTÁSA KÖZBEN A TÛZOLTÓK HÉTFÕ HAJNALBAN.