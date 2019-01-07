2019. január 7.,
hétfő, Attila, Ramóna napja

Ifj. Lomnici Zoltán: Költségvetési terrort alkalmazna Brüsszel

Hír TV

2019. január 7., hétfő 09:50

Költségvetési terrort alkalmazna Brüsszel – mondta a Magyar Időknek ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Az Európai Parlament jövő szerdán tárgyal az uniós támogatások jogállamiság helyzetéhez kötött kifizetéséről, illetve azok felfüggesztéséről. Az alkotmányjogász szerint a javaslatba kódolták az önkényes forrásmegvonást. Hozzátette: a költségvetési terror bevezetésével a bevándorlást pártoló régi tagállamok a brüsszeli migrációs politikával szembehelyezkedő új nemzetállamokat büntetnék.

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