Ifj. Lomnici Zoltán elemzése: Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája vendége volt

"Van egy a személyiségi jogokat, a becsületet, a jó hírnevet érintő vetülete ennek az ügynek jogi értelemben és van egy súlyosabb, mely az állami rendet illet, mivel mégicsak kormánytagokkal szembeni vádak fogalmazódtak meg. A miniszterelnök úr is arról beszélt, hogy ha valakit öncélúan mocskolnak vagy kritizálnak, az egy választóvonal. De ha valaki ezt túllépi és bűncselekménnyel vádol meg másokat, akkor az egy súlyos kérdés. Egyébként a bírói gyakorlat is azt mondja, hogy onnantól rágalom valami és nem pedig kritika, hogy az érintettel szemben büntető eljárás, szabálysértési eljárás vagy fegyelmi eljárás indulna. Egyébként a kúriai gyakorlat egybevág azzal, amit a miniszterelnök mond."

- fogalmazott ifj. Lomniczi Zoltán, alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója.