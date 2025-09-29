Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 29. Hétfő Mihály napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ifj. Lomnici Zoltán elemzése: Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája vendége volt

2025. szeptember 29., hétfő 09:06 | HírTV
ORbán Viktor Ifj. Lomnici Zoltán Harcosok órája

A kormányfő megszólalását ifj. Lomnici Zoltán elemezte.

  • Ifj. Lomnici Zoltán elemzése: Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája vendége volt

"Van egy a személyiségi jogokat, a becsületet, a jó hírnevet érintő vetülete ennek az ügynek jogi értelemben és van egy súlyosabb, mely az állami rendet illet, mivel mégicsak kormánytagokkal szembeni vádak fogalmazódtak meg. A miniszterelnök úr is arról beszélt, hogy ha valakit öncélúan mocskolnak vagy kritizálnak, az egy választóvonal. De ha valaki ezt túllépi és bűncselekménnyel vádol meg másokat, akkor az egy súlyos kérdés. Egyébként a bírói gyakorlat is azt mondja, hogy onnantól rágalom valami és nem pedig kritika, hogy az érintettel szemben büntető eljárás, szabálysértési eljárás vagy fegyelmi eljárás indulna. Egyébként a kúriai gyakorlat egybevág azzal, amit a miniszterelnök mond."

- fogalmazott ifj. Lomniczi Zoltán, alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója.

 

További híreink

Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait! – mutatjuk

Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó

Megszakadt a rajongók szíve: ők a Sztárban Sztár All Stars kiesői

Hornyák Zsolt elemezte a Puskás Akadémia válságát és beszólt Bognár Györgynek

Kora reggel máris megbénult a forgalom, brutális karambolok történtek a magyar utakon

Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

A Milan tíz emberrel verte meg a Napolit és élre állt a Serie A-ban

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

További híreink

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Ukrajna háborúja fordulóponthoz érkezett

Nacsa Lőrinc: Magyar Péter olyan, mint az agresszív kisgyerek a játszótéren

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban
2
Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó
3
Megtalálták a Pilisben eltűnt fiatal nő holttestét
4
Orbán Viktor: Egy vérvádat nem lehet elengedni, abba bele kell állni + videó
5
Gulyás Gergely: Mindig azt mondjuk, innen már nincs lejjebb, aztán kiderül, hogy mégis van + videó
6
Fiatal bérgyilkosokat küld Spanyolországba egy nemzetközi szinten ismert maffia + videó
7
Csörte: A balos sajtó és influenszer-sereg tudatosan építette fel a Szőlő utcai fakenews-kampányt + videó
8
Remény vagy taktika? Orosz jelzés a háború lehetséges végéről
9
Sajtóklub: Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése + videó
10
Nacsa Lőrinc: Magyar Péter olyan, mint az agresszív kisgyerek a játszótéren

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!