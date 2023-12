Ifj. Lomnici Zoltán: Az ÁSZ jelentés mellett büntetőeljárások vannak folyamatban + videó

Megosztás itt:

Ebben az ügyben talán az ÁSZ jelentés miatt kellene a legkevésbé fájjon a fejük, hiszen van büntetőeljárás folyamatban hamis magánokirat felhasználása okán, költségvetési csalás és pénzmosás miatt – így reagált Ifj. Lomnici Zoltán arra, hogy az első körben vizsgált 260 millió forintos támogatásrészt illegálisnak minősítette az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ és a Kincstár ilyen esetekben a büntetéssel megegyező összeget visszatart az adott pártnak járó állami támogatásból, vagyis a tényleges büntetés ennek a duplája.

A Vezércikk vendégei azt fejtegették, hogy az üggyel kapcsolatban már Nyugat Európában sem beszélhetnek koncepciós perről.

Ez a dolog annyira tetten érhető, konkrét, és erre talán még Nyugat-Európában sem mondhatják azt, hogy gyerekek itt valami koncepciós per zajlik, hogy szerintem itt, ha meg lehet fogni ezeket a pártokat jogosan, akkor itt legyenek meg a büntetések, és legyenek meg a következmények végre – hangsúlyozta Lentulai Krisztián, a HírTV műsorvezetője.

Külföldről pénzelték a baloldalt a kampány idején, ezt beismerte a választás után az összefogás miniszterelnök-jelöltje. Csaknem négymilliárd forintnyi dollár érkezett Amerikából és Svájcból. Az ügyet a titkosszolgálatok is vizsgálták, a Nemzeti Információs Központ pedig nyilvánosságra hozta, hogy a DatAdaton keresztül a Felituno Média Kft-hez is jutott pénz. A cég ügyvezetője az a Sárándy Rajmund, akinek egy másik médiavállalkozása is van, a Street Fluence Kft. mutatott rá a Mi Hazánk Mozgalom. A Momentum pedig pont ezen a cégen keresztül bonyolítja aktuális plakátkampányát is.

Az óriásplakátonkénti havi bruttó 99 ezer forintos díjjal szemben a piaci listaár valójában ennek körülbelül négyszerese – mondta Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője.

Novák Előd emlékeztetett: a jogszabályok értelmében a pártok csak egyenlő áron hirdethetnek, azonban nekik nem hogy negyed áron, hanem még piaci alapon sem adtak lehetőséget a megjelenésre.

Karácsony Gergely vagy hallgat, vagy magyarázkodik az ügyben.

Az MSZP pedig visszautasítja a tiltott kampányfinanszírozás vádját. A szocialisták azt állítják: semmilyen rálátásuk nem volt az MMM pénzügyeire. Az LMP is kifogásolta a jelentés hatodolásról szóló részét. A zöld párt igazságtalannak tartja, arra hivatkozva, hogy a kampányra kapott támogatásokat sem egyenlően osztották el. A Momentum szerint 43 és fél milliós összeg első hallásra nem hangzik ugyan ijesztőnek. A liberális párt hozzáteszi: ha a vizsgálat végén a teljes összeget megpróbálják kifizettetni velük, akkor az már nagyon nehezen lesz kezelhető.