Belföld

Üzenet az idősek világnapján – Több mint ötvenezer forinttal segítik majd a nyugdíjasokat

2025. október 01., szerda 11:44 | MTI
nyugdíj üzenet családpolitika idősek nyugdíjasok

Minden nyugdíjas és idős ember számíthat a kormányra 2010 óta - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, az Idősek Tanácsa alelnöke szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

  • Üzenet az idősek világnapján – Több mint ötvenezer forinttal segítik majd a nyugdíjasokat

Koncz Zsófia kifejtette: 2010 után a magyar kormány szövetséget kötött az idősekkel, és 2011-től megújult az Idősek Tanácsa; a családpolitikának fontos része az idősek támogatása, a generációk közötti együttműködés. A magyar kormány családpolitikájában fontos szerepet töltenek be az idősek - szögezte le.

Kiemelte: a kormány vállalta, hogy megőrzi a nyugdíjak reálértékét és visszaállítja a 13. havi nyugdíjat.

Továbbá már 2 millió 130 ezer nyugdíjas kapott 30 ezer forintos élelmiszerutalványt, novemberben jön a nyugdíjkiegészítés, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent, és a rezsicsökkentés is segíti az időseket, ahogy minden magyar családot.

A magyar családok fizetik Európában a legkevesebbet az áramért és a gázért - mondta az államtitkár.

A Vidéki otthonfelújítási programban március 26. óta a nyugdíjasok is részt vehetnek, eddig több mint 5500-an éltek a lehetőséggel;

2011 óta 430 ezer nő tudott nyugdíjba menni a Nők40-nek köszönhetően

- ismertette Koncz Zsófia. Hozzáfűzte: a Gondosóra program egyedülálló a világon, már 900 ezer nyugdíjasnak nyújt ingyenes segítséget.

Közölte:

mintegy 600 gyaloglóklubban több mint 9 ezer nyugdíjas vesz részt, a közlekedési kedvezményeknek köszönhetően pedig a magyar nyugdíjasok ingyenesen utazhatnak.

Idén először Generációk Találkozása Díjat adnak át, melynek egyik kategóriája a nagyszülőkről szól. –

Koncz Zsófia hangsúlyozta, hogy

harcban állnak az Európai Bizottsággal a rezsicsökkentés és a 13. havi nyugdíj megőrzése miatt, és ha az ellenzéken múlik, ezek nem is maradnak meg.

"Küzdünk, hogy a jövőben is meg tudjuk tartani" - tette hozzá az államtitkár.

Koncz Zsófia köszönetet mondott az önkormányzatoknak, hogy segítik az időseket, és az időseknek, hogy példát mutatnak a fiataloknak.

A sajtótájékoztató után a Kulturális és Innovációs Minisztériumban ülésezik az Idősek Tanácsa, melynek alelnöke Koncz Zsófia.

Hulák Zsuzsanna, az Idősek Tanácsának tagja a sajtótájékoztatón kiemelte az önkormányzatok és az idősek kapcsolatának fontosságát. Beszélt arról, hogy az idén az Idősbarát Önkormányzat Díj odaítélésénél elsősorban a digitalizációval kapcsolatos kérdésekre figyelnek, így különösen a számítógépek, mobiltelefonok használatára, hogy az idősek ne legyenek annyira kiszolgáltatva a csalóknak.

Orbán Viktor hivatalában fogadta Angela Merkelt

 Orbán Viktor miniszterelnök szerdán hivatalában fogadta Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

A nyugdíjasokhoz szólt Orbán Viktor

Készülnek az utolsó simítások a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban a Magyar Nemzet beszámolója szerint.
