Időközi választást szeretne Göd polgármestere

24 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4877-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 607 fő, 3606-an pedig már meggyógyultak. Szükség van arra, hogy a koronavírus-járvány miatt a tavasszal leálló gazdaság újból magasabb fokozatba kapcsoljon, ehhez pedig meg kell erősíteni a magyar tulajdonú vállalkozásokat - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Kormányváltás helyett pitiánerkedés zajlik az ellenzék sorai közt - erről írt közleményében a Jobbik korábbi elnöke. Sneider Tamás szerint sok olyan, korábban jobbikos politikus van a választókörzetekben, akik kimagasló eredményt értek el a 2018-as választáson, így ők lehetnének a legesélyesebbek a kormánypártok jelöltjeivel szemben. Megígérte a Momentum elnökének Gyurcsány Ferenc, hogy nem pályázik majd kormányzati szerepre. Fekete-Győr András a Blikknek azt nyilatkozta: a DK első emberének fogadalma számukra fontos kitétel. A baloldal hatalomért és pozícióért mindenre hajlandó - így reagált a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár Gyurcsány Ferenc ígéretére. Az ellenzék becsapta a választókat az októberi választáson - mondta a Fidesz pártigazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Kubatov Gábor arról is beszélt: a Jobbik és az MSZP elnöke közötti háttéralku eredménye lehet, hogy az ellenzéki pártok tagságát leépítik. Letépte a Fradi zászlóját a Momentum politikusa a ferencvárosi városházáról. Takács László tettét azzal indokolta, hogy tegnap éjjel a Fradi-szurkolók leszedték az önkormányzat épületéről a Pride zászlóját, és elégették. Nem akar előrehozott választást Göd LMP-s alpolgármestere. A település Momentumos vezetője pénteken azt mondta: beterjeszti a képviselőtestület feloszlatását. Eladná Pécs balliberális vezetése a város szinte egyetlen jól működő és nyereséges cégét a távhő szolgáltató PÉTÁV kft-t. –értesült a Pécs Aktuál. Tizenhét fővárosi kórház felújítására adna összesen hatvan milliárd forintot a kormány – írja a Portfólió a Magyar Közlönyre hivatkozva. A beruházásokat részben uniós forrásokból valósítanák meg. Orbán Viktor miniszterelnök őszinte üdvözletét és jókívánságait fejezte ki az Indiai Köztársaság függetlenségének 74. évfordulója alkalmából Narendra Modi indiai miniszterelnöknek. Orbán Viktor azt írta: Magyarország és India kapcsolata hagyományosan szoros és baráti, ami a történelmi előzményekre, a kölcsönös tiszteletre és a közös értékekre épül. Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte Csung Szje Kjun dél-koreai miniszterelnököt a Koreai Köztársaság Felszabadulásának Napja alkalmából - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország államadós-osztályzatát a Fitch Ratings és a Standard & Poor's. António Guterres ENSZ-főtitkár önmérsékletre és nyugalomra intett mindenkit Fehéroroszországban, ahol a múlt vasárnapi elnökválasztás óta pénteken hatodik napja tartottak a tüntetések. Telefonon vitatta meg Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök a Fehéroroszországban és az ország körül kialakult helyzetet. Vlagyimir Putyin orosz elnök és fehérorosz hivatali partnere, Aljakszandr Lukasenka kifejezték meggyőződésüket, hogy hamarosan megoldást találnak minden problémára, amely az elmúlt időszakban felmerült Fehéroroszországban - közölte a Kreml. Fehéroroszországnak van alkotmányos, megválasztott kormánya, nem szorul rá, hogy külföldi kormányok vagy közvetítők oldják meg az országban kialakult helyzetet - jelentette ki a fehérorosz elnök. Új, szabad és tisztességes választások kiírására szólította fel a fehérorosz vezetést az észt, a litván és a lett miniszterelnök. Már 21,1 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 763 323, a gyógyultaké pedig 13,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában a harmadik egymást követő napon döntötte meg az új betegek száma a korábbi rekordot, meghaladva az 1800-at, a koronavírus-járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma pedig velük együtt már csaknem elérte a 90 ezret. Négy és fél hónapos csúcson volt szombaton Ausztriában az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma; közülük nagyjából minden harmadik külföldi nyaralásból tért haza - közölte az osztrák egészségügyi minisztérium. Romániában az előző napokhoz képest csökkent, de továbbra is meghaladja az 1300-at az egy nap alatt újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. Horvátországban két nap rekordmértékű napi fertőzöttség után csökkent az új koronavírussal fertőzöttek száma, ami még így is magas. Megkezdték Oroszországban a SARS-CoV-2 koronavírus elleni orosz védőoltás gyártását - jelentette be az Interfax orosz hírügynökség. A brazil egészségügyi minisztérium közlése szerint egy nap alatt újabb 50 ezer 644 koronavírusos fertőzést azonosítottak az országban, és további 1060 ember hunyt el a Covid-19 betegség következtében. Súlyos hibának nevezte Haszan Róháni iráni elnök az Egyesült Arab Emírségeknek Izraellel kötött békemegállapodását. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa meghiúsította az Egyesült Államoknak azt a próbálkozását, hogy a testület meghatározatlan időre hosszabbítsa meg az Iránnal szembeni fegyverembargót. Az amerikai külügyminiszter a döntést megbocsáthatatlannak minősítette. Mike Pompeo amerikai külügyiminiszter és Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter Varsóban aláírta a megerősített védelmi együttműködésről szóló szerződést, amelynek keretében tartóssá válik az amerikai katonai jelenlét Lengyelországban. Adományt küldött Abe Sindzó japán miniszterelnök a vitatott megítélésű Jaszukuni szentélybe a második világháború befejezésének 75. évfordulója alkalmából. A francia haditengerészet és parti őrség harmincnyolc migránst tartóztatott fel a La Manche csatornán. Újabb három férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség az érdi tömegverekedés miatt - közölte a Pest Megyei Főügyészség. Mintegy húszmillió forint értékű cigarettát találtak a rendőrök Vámosatya külterületén pénteken négy férfinél, akiket elfogtak - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Megváltoztatták a mentési protokollt, miután júliusban lesodort egy fán épségben fennakadt siklóernyőst a segítségére küldött katonai helikopter rotorszele, emiatt életét vesztette a sportoló - írja a Népszava. Leállították, majd le is fújták a Miskolc-ralit, az országos bajnokság második fordulóját, miután a második gyorsasági szakaszon halálos baleset történt. Labdarúgó NB I: Paks-Újpest 1:2 A Bayern München fölényes sikerrel jutott a legjobb négy közé a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután a negyeddöntőben 8:2-re legyőzte az FC Barcelonát Lisszabonban. A katalán csapat története legsúlyosabb európai kupavereségét szenvedte el. A pontversenyben élen álló Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj időmérő edzését Barcelonában.