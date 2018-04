Időközi választások sora jöhet

Több vidéki településen és budapesti kerületben is időközi választást kell majd tartani, mivel polgármestereket is megválasztottak országgyűlési képviselőnek. A képviselői eskü letétele után legkésőbb 30 nappal megszűnik településvezetői megbízatásuk. A polgármester-választásokat várhatóan június és október között tarthatják.

A három héttel ezelőtti választást követően több olyan politikus is parlamenti képviselő lehet, aki eddig polgármesterként dolgozott. 2014-óta nem tölthető be egyszerre ez a két tisztség, így a megválasztott képviselőnek döntenie kell, hogy az Országgyűlésbe ül be, vagy településvezetőként folytatja a munkát. Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök jelöltje már közölte, hogy marad Zugló polgármestere.

„Egy párbeszédes politikus fogja kapni, és holnap döntjük el milyen formában történik. Lesz egy taggyűlésünk, ahol eldöntjük ezt a folyamatot. Azt kell eldöntenünk, hogy ez a döntés, hogy születik. Több kiváló jelölt van” – nyilatkozta a hét közepén Karácsony Gergely az Egyenesen stúdiójában.

Az LMP jelöltjeként bejutott Gémesi György szintén polgármester marad, helyén az Új Kezdet nevű pártjától Hohn Krisztina kerülhet be az Országgyűlésbe. Ő jelenleg a Baranya megyei Mánfa vezetője, így itt biztosan időközi polgármesteri választást kell majd tartani.

„Azt gondolom, hogy ilyen kis településen nincs jelentősége annak, hogy milyen párt, hiszen nem pártszínekben indulunk, hanem függetlenként. Mivel mindenki ismeri a másikat, tökéletesen tisztában van azzal, hogy alkalmas vagy sem” – mondta a Hír TV-nek Hohn Krisztina.

A Jobbik két megválasztott képviselője is polgármesterként dolgozik jelenleg, és egyikük a jövőben is inkább polgármester maradna. „Minden bizonnyal az fog történni, hogy Fülöp Erik, Tiszavasvári polgármestere a parlamentben fogja folytatni, és Tiszavasváriban időközi választás lesz. Ózd esetében viszont, az én ismereteim szerint Janiczak Dávid felveszi a mandátumot. 30 napja lesz az összeférhetetlenség megszüntetésére, a parlamenti mandátumot adja vissza és továbbra is Ózd polgármestere lesz” – közölte Mirkóczki Ádám, a párt szóvivője.

Időközi választást kell tartani a VIII. kerületben is, miután az ottani polgármester, Kocsis Máté is képviselő lesz. Varga Áron politológus szerint a polgármester választásokon segíthetik egymást az ellenzéki pártok.

„A fő tét az az, hogy azt tudja-e mutatni, hogy ha nem is országosan, de egy-egy kerületben, városban, ha visszalépnek, meg lehet verni a Fideszt. Ez amúgy a Fidesznek se annyira rossz, legalább nemzetközileg fel tudja mutatni, hogy nem uralta le Magyarországot, itt még demokrácia van. Nem feltétlenül jelenti ezt, hogy egy-egy városban, vagy kerületben sikerül nyernie az ellenzéknek” – fogalmazott Varga Áron politológus.

Miután egy polgármester letette az esküt a parlamentben 30 napja van, hogy megszüntesse az összeférhetetlenséget, vagyis lemondjon polgármesterként. Ezután 120 napon belül kell kiírni az időközi választást.