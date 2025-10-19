Keresés

Belföld

Időközi választás Zselickisfaludban: a korábbi polgármester ismét győzött, akadt, aki nulla szavazattal zárt

2025. október 19., vasárnap 20:56 | MTI
időközi választás Zselickisfalud

Pálné Csikós Ildikó független jelölt nyerte a polgármester-választást a Somogy vármegyei Zselickisfaludban, ahol a képviselő-testület négy tagját is megválasztották a vasárnap tartott időközi voksoláson.

  Időközi választás Zselickisfaludban: a korábbi polgármester ismét győzött, akadt, aki nulla szavazattal zárt

A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk alapján a tavalyi választáson is győztes Pálné Csikós Ildikó 73, míg szintén független vetélytársai közül Bellai Veronika 55 érvényes szavazatot kapott,

Bogdán Józsefre senki sem voksolt.

A képviselőket 10 független jelölt közül választották ki a zselickisfaludiak.

A Kaposvártól délre, a Zselici-dombságban található község 193 választópolgára közül 130 élt a szavazati jogával, a polgármester-választáson ketten érvénytelenül voksoltak.

Az időközi választásra a képviselő-testület feloszlásról szóló július 21-i döntése miatt volt szükség.

Fotó (Shutterstock)

