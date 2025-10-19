Időközi választás Zselickisfaludban: a korábbi polgármester ismét győzött, akadt, aki nulla szavazattal zárt

A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk alapján a tavalyi választáson is győztes Pálné Csikós Ildikó 73, míg szintén független vetélytársai közül Bellai Veronika 55 érvényes szavazatot kapott,
Bogdán Józsefre senki sem voksolt.
A képviselőket 10 független jelölt közül választották ki a zselickisfaludiak.
A Kaposvártól délre, a Zselici-dombságban található község 193 választópolgára közül 130 élt a szavazati jogával, a polgármester-választáson ketten érvénytelenül voksoltak.
Az időközi választásra a képviselő-testület feloszlásról szóló július 21-i döntése miatt volt szükség.
Fotó (Shutterstock)