„Ideológiai otthonra találtak” Magyarországon a nyugati szélsőjobbos aktivisták

Magyarországról szerkeszthetik a nemzetközi szélsőjobb több propagandaoldalát, köztük azt is, amelyről nemrég Donald Trump osztott meg egy diplomáciai bonyodalmat okozó álhírt. A brit Jim Dowson, akit azóta a rendőrség kiutasított, azt állítja, Orbán Viktor meghívására érkezett, és több magyar fiatalt is fizet az általa alapított oldalak szerkesztéséért.

Kisebb diplomáciai botrányt okozott Donald Trump amerikai elnök a napokban, amikor a Twitteren megosztotta egy brit szélsőjobboldali aktivista, Jayda Fransen videóit. Az egyiken például egy „muszlim migránsnak” beállított fiú ver meg egy mankós holland fiút – később a washingtoni holland nagykövetség cáfolta a videó leírását, mint kiderült, a videón látható mindkét fiú holland, a felvétel egyébként több éves, az elkövető már a büntetését is letöltötte. A videók megosztását elítélte Theresa May brit miniszterelnök is.

A nemzetközi sajtóban kisebb figyelmet a videót közzétevő Jayda Fransen is, aki a Britain First nevű szélsőjobboldali párt alelnöke. Fransent tavaly és tavaly előtt zaklatásért és uszításért tartóztatták le, 2016-ban azért, mert a muszlim szélsőségesek betiltott „Sária-rendőrségének” mintájára „Keresztény őrjáratokat” akart szervezni. Fransen rendkívül aktív a Twitteren, nagyrészt iszlámellenes videókat oszt meg, de kiderül az is, hogy nagyra tartja Vlagyimir Putyint.

Budapestről posztolhatták az álhírt

Az ügy magyar szempontból azért releváns, mert Fransen 2015-ben Budapesten jegyzett be céget Britannia Management Kft. néven. A cég főtevékenysége hivatalosan csomagküldés és internetes kiskereskedelem, azonban az interneten a cég nevére keresve nem található semmilyen webshop, vagy más szolgáltató. Valószínűbb, hogy a céget a Britain First propagandájának terjesztésére, weboldalak és Facebook-oldalak működtetésére jegyezték be, hiszen a közelmúltban más nyugati szélsőjobbos aktivisták is Magyarországra tették át székhelyüket. Fransen saját Facebook- és Twitter-oldala naponta többször frissül, csak úgy, mint a közel kétmillió követővel rendelkező Britain First-oldal.

A brit Hope not Hate alapítvány szerint az elmúlt pár évben brit szélsőjobboldaliak egy sor szerkesztőséget alakítottak Magyarországon. Ezekben, írják, fizetett alkalmazottak is szerkesztenek angol nyelvű közösségi oldalakat. Az alapítvány szerint ezek közé tartozik a European Press Agency, az azóta megszűnt Arabic Press Agency, a Visegrad News, a Jesus is Lord és a This is Hungary nevű oldal. Ezek közös jellemzője a bevándorlás- és főként iszlámellenes, valamint keresztény fundamentalista propaganda terjesztése. De megtalálhatók rajta a különböző összeesküvés-elméletek, és gyakran méltatják az orosz vezetést, a Brexit-népszavazás idején pedig erőteljesen kampányoltak a kilépés mellett. Dowson szintén nagy rajongója Putyinnak is - European Press Agency néven a moszkvai cégnyilvántartásban is szerepel egy cég, bár az a nyilvános adatokból nem derül ki, hogy van-e köze az azonos nevű, Dowsonhoz köthető híroldalhoz, vagy csak véletlen a névazonosság.

Soros-konferencia után kiutasítás

Arról, hogy Magyarországról szerkesztik az orgánumaik egy részét, októberben a Britain First egyik (a pártból azóta kiszállt) alapítója, Jim Dowson is beszélt. A kezdetben református lelkészként tevékenykedő Dowson szintén büntetett előéletű, a brit sajtó szerint fegyverbirtoklás, garázdaság és rongálásért miatt ítélték el. Dowsonra, aki jelenleg magát a Nemzetközi Templomos Lovagok nevű szervezet tagjának vallja, idén tavasszal a magyar média is felfigyelt. Ő volt az egyik szervezője a „Stop-Soros” című konferenciának, ahol magyar és nemzetközi meghívottak beszéltek Soros György károsnak gondolt befolyásáról. A konferenciát az Identitesz szervezte (a csoport vezetője korábban az egyik hazai neonáci szervezet tagja volt, idén pedig részt vettek az Erő és Elszántság nevű szélsőjobboldali párt alapításában), és részt vett rajta a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnöke is. Dowson az Erő és Elszántságot alapító másik szervezetet, a Betyársereget is támogatta, állítása szerint 30 taktikai mellényt adott nekik.

Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője az Erő és Elszántság mozgalom megalapításakor, 2017. július 8-án Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Dowsont tevékenysége miatt a rendőrség májusban két évre kitiltotta Magyarországról, csakúgy, mint a Soros-konferencia másik brit előadóját, Nick Griffin volt EP-képviselőt. A döntés miatt Dowson pert indított, érvelése szerint Európai Uniós állampolgárként a magyar államnak nincs joga kitiltani, ami ironikus, hiszen nem sokkal korábban éppen a britek EU-ból való kilépése mellett kampányolt. Erről Dowson és ügyvédje, Gaudi-Nagy Tamás EP-képviselő egy októberi videóban beszélt, ahol elmondta azt is, hogy családjával együtt Magyarországra kíván költözni. Mint mondta, az után döntött így, hogy Orbán Viktor 2015-ben Magyarországra invitálta az ottani bevándorlástól félő nyugat-európaiakat. Ezt a tervét húzta át a két éves kitiltás, ezért videójában az általa egyébként tisztelt Orbán Viktortól kérdezi, hogyan történhetett ez.

Dowson a videóban elmondta azt is, egy médiacéget jegyzett be a Teréz körút 24 szám alatt található lakására, amely, mint állítja, több magyar fiatalt is foglalkoztat. Októberi videójában többször is arról beszél, az alkalmazottjai aggódnak, hogy mi lesz a munkájukkal. Hogy valóban bejegyzett-e ilyen céget, arra nincs bizonyíték, az Opten cégtárban jelenleg nem található az adott címen médiával foglalkozó, vagy Dowson nevére bejegyzett cég.

Betelepítési tervek

A Hope not Hate cikke szerint abban, hogy a brit szélsőjobb Magyarországon jegyez be irodákat, az is szerepet játszik, hogy az itteni adózási szabályok miatt a külföldi üzletemberek „könnyebben elkerülhetik az adókat”. A pénzügyi megfontolások mellett viszont legalább ilyen fontosak voltak az ideológiai szempontok is: Griffin, Dowson és követőik egy olyan – az Orbán-kormány Soros-kampányával összecsengő – összeesküvés-elméletben hisz, amely szerint egy nemzetközi háttérhatalom a fehér faj kiirtására törekszik, ennek eszköze egyebek mellett a bevándorlás, a homoszexualitás és az abortusz támogatása. Szerintük ennek a háttérhatalomnak a kelet-európai államok, különösképpen az Orbán-kormány ellenáll. Dowsonék emiatt a régiót szemelték ki, mint az új „fehér haza”, ezért támogatják, hogy minél több, hasonló nézeteket valló brit és más külföldi állampolgár itt telepedjen le, illetve amellett kampányolnak, hogy Magyarország és más régiós államok lépjenek ki az EU-ból. Idén olyan hirdetéseket tettek közzé, amelyben dél-afrikai búrok Magyarországra költöztetésére gyűjtöttek pénzt, akik szerintük az apartheid-rendszer bukása óta üldöztetésnek vannak kitéve.

Dowson mellett Nick Griffin is lakást vásárolt Budapesten, emellett kapcsolatokat építettek ki a magyar szélsőjobb több szereplőjével: a közelmúltban találkozott Toroczkai Lászlóval, aki maga is invitált nyugat-európaiakat, hogy Ásotthalmon telepedjenek le, Budaházy Györggyel, valamint Téglásy Imrével, a radikális abortuszellenes Alfa Szövetség vezetőjével. Téglásy egyébként szintén a Nemzetközi Templomos Lovagok tagja. A szervezet egy tavalyi hír szerint tavaly irodát nyitott Budapesten – sajtóhírek szerint ez Jim Dowson lakásán található. A „lovagrend” másik ismert magyar tagja László Attila, a Magyar Önvédelmi Mozgalom nevű Magyar Gárda-utódszervezet vezetője, a Jobbik orosházai közgyűlési képviselője.

Újfasiszta segítség Olaszországból

Nemcsak a brit szélsőjobbosok váltak az utóbbi években aktívvá Magyarországon: az olasz La Stampa napilapban megjelent cikk szerint rendszeresen fordul meg hivatalos ügyekben Budapesten Roberto Fiore, a Forza Nuova párt elnöke, EP-képviselője is. Roberto Fiore a korábban kapcsolatban állt a Nuclei Armati Rivoluzionari nevű újfasiszta terrorszervezettel, és a 85 ember életét követelő 1980-as bolognai robbantás után menekülnie kellett Olaszországból, ezután sokáig Nagy-Britanniában élt, itt kötött barátságot Nick Griffinnel.

Illegális migránsoknak osztanak élelmiszert a líbiai Bengázi közelében

Fiore szintén részt vett az Identitesz Soros-konferenciáján, idén júniusban pedig nyílt levelet küldött a Magyar Hírlapnak, amiben líbiai fellépésre biztatta a visegrádi országokat az illegális bevándorlás ellen. A levelet a Magyar Hírlap „Támogatás Olaszországból” címmel hozta le. Novemberben Bayer Zsolt saját blogján szintén lelkesen számolt be arról, hogy a Forza Nuova feljelentette Soros Györgyöt Catania ügyészségén, amiért „Olaszországot veszélybe sodorja a migrációval.”

Logisztikai központ

Míg az európai szélsőjobboldal erősen szimpatizál a magyar kormánnyal, a kormány hozzáállása a Fiore, Dowson és mások tevékenységéhez ellentmondásos. A 444.hu szerint a magyar hatóságok veszélyesnek ítélik, hogy külföldi aktivisták „egy nemzetközi szélsőjobboldali hálózat logisztikai központját akarta létrehozni Magyarországon”, ez is vezetett Dowson és Griffin kitiltásához.

Ugyanakkor, ha hihetünk Dowsonnak, az általa elindított oldalakat jelenleg is Magyarországról szerkesztik, ahogyan Jayda Fransen cége is zavartalanul működik, ahogyan Roberto Fiore is nyugodtan tevékenykedhet Magyarországon, miközben a kormánypárti sajtóban egyenesen a kormány szövetségeseként mutatják be. Fioréhoz hasonló aktivitást folytat Magyarországon a svéd Daniel Friberg, a fajvédő szakirodalom kiadására szakosodott Arktos Media könyvkiadó alapítója. Friberg kiadója a magyar médiában 2014-ben kapott először figyelmet, mivel ők voltak a Budapestre tervezett, a rendőrség által betiltott ún. fajvédő konferencia főszponzorai. A konferencia résztvevőit akkor kiutasították az országból, Friberg azonban azóta Magyarországra költözött, kiadóját Budapestről irányítja, elmondása szerint „ideológiai otthonra talált” – tény, hogy idén kiadott, „A jobboldal visszatér” című könyve a kormányközeli sajtóban komoly reklámot kapott.