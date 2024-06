Ideológiai hasonlóságot mutat Magyar Péter és a baloldali lengyel kormány + videó

Gyurcsány Ferenc elnök, DK: "Maguk alkalmatlanok, hogy kormányozzanak. Ma Magyarországon sokkal kevesebbért, mint amit önök tesznek embereket elvisznek és becsuknak. Szeretnék Önöknek valamit mondani. Magukat is el fogják vinni. Nem is olyan soká. 1 év múlva, másfél év múlva mert maguk nem megvédték a magyarokat, hanem hozzájárultak ahhoz, hogy százak haljanak meg."

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.