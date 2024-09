Ideológiai és politikai térbe tolta át az ellenzék az iskolai mobiltelefon-használat tiltásának témáját

Megosztás itt:

Mobilok az iskolákban: új probléma gyerekek-szülők-nagyszülők új nemzedékei és az iskolák számára, a jó gyakorlatokat világszerte ezekben az években kezdik kialakítani. Magyarország világtrendhez csatlakozott, amikor a mobiltelefonhasználat korlátozásával indította a 20024/2025-ös iskolai szezont. Miről és hogyan folyik a vita más országokban és mit tesznek – ezt áttekintve derül ki: a kérdés magyar átpolitizálása kivétel.

Franciaországban az a liberális Emmanuel Macron elnök vezetett be iskolai tiltást, akinek a felesége pedagógus. Az amerikai államokban, ahol egyre terjednek a korlátozások, legutóbb Kalifornia, New York és Virginia kormányzói léptek – az első kettő demokrata. A szövetségi tisztifőorvos Vivek Hallegere Murthy visszatérően szólít fel lépéseket a gyermekek megvédéséért e a közösségi média ártalmaitól, az UNESCO pedig konkrétan a telefonok kitiltását javasolta. "Az okostelefonok eltávolítása Belgiumban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban kimutatottan javították a taneredményeket" – olvasható az ENSZ-ügynökség honlapján. Például az Egyesült Államokban az okostelefonokat illetően hasonló folyamat zajlik, már több mint egy évtizede működnek törekvések a tiltásokra, egyre több helyen be is vezetik azokat, és sorban születnek a szigorú szabályozások az amerikai iskolákban.

Magyarországon nem az időjárás lett a tanévkezdés legforróbb témája, és a mobiltiltásra eltérő lett a reakció más országoktól. Az, hogy az iskolai tiltás éles vitákat vált ki, nem egyedi. Ezt a nemzedéki-technológiai-társadalmi problémát átideologizálni-átpolitizálni azonban ritka.

Magyarországon a tiltás még tüntetéshez is vezetett, baloldali ellenzéki politikusok pedig azzal a javaslattal reagáltak, hogy a parlamentben is tiltsák be a mobiltelefonokat. A demonstrációi során hasonlóan komolytalan eszközökkel operáló PDSZ tanárszakszervezet alkotmányossági aggályokra hivatkozva torpedózná meg a szabályt, hogy az iskolákban reggel be kell gyűjteni a mobiltelefonokat.

A szabadságjogokra való hivatkozás másutt is előfordul, de ez a vita nem szokott ideológiai-politikai jelleget ölteni.

