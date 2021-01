Idén sem kell a négy- vagy többgyermekes édesanyáknak szja-t fizetni

Magyarország készen áll a tömeges oltásra - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette: amennyiben nagy mennyiségű vakcina érkezik, akár tízezer fölötti oltópontot is kialakíthatnak. A kormányfő elmondta, a nyugati vakcinák mellett figyelemmel kísérik a keleti fejlesztéseket is. A miniszterelnök szerint az orosznál hamarabb és nagyobb mennyiségben állhat majd rendelkezésre a kínai vakcina. A koronavírus-járvány második hullámát „megfékeztük”, és most az a feladat, hogy ne tudjon elindulni egy harmadik hullám - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. 1307 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 327 995-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 9884 főre emelkedett. Számos álhír jelenik meg a védőoltásokról, miközben már bizonyított, hogy a Pfizer vakcinája biztosítja a koronavírus elleni védelmet - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hozzátette, hogy nem a védőoltástól kell tartani, hanem a fertőzéssel járó kockázatoktól. Az ország 99 településén végeznek koronavírus gyorsteszteket pedagógusokon és iskolai dolgozókon a hétvégén. A vizsgálat ingyenes és önkéntes, a célja pedig az, hogy hétfőtől a tanévet biztonságosan lehessen folytatni. A 2010 és a 2020 közötti évtized az elmúlt száz év legsikeresebb évtizede volt Magyarországnak, a következő tíz év pedig még jobb lehet - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Idén is élhetnek a négy- vagy többgyermekes édesanyák a személyi jövedelemadó alóli mentességgel, a kedvezmény a vér szerinti és az örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Megkezdi a kormány a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítését - hangsúlyozta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Novák Katalin közölte: 2021 februárjában plusz egyheti, 2022-ben további egyheti, 2023-ban ismét további egyheti, 2024-ben pedig már plusz egy teljes havi nyugdíjat kapnak majd a nyugdíjban és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők. Januártól nem kell illetéket fizetni a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt ingatlanok esetében - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. A 2010-ben megkezdett bürokráciacsökkentés részeként 2021. január 1-jével tovább egyszerűsödik az ügyintézés az állampolgárok és a cégek számára - tudatta a Miniszterelnökség közleményben. Miniszterelnökség: a Magyar Falu Program indulása óta az 5000 lélekszám alatti települések komoly fejlődésnek indultak és jellemzően megállt az elvándorlás és a népességfogyás a falvakban. A világban 84,5 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,8 millióra nőtt a halálos áldozatok száma. 47,6 millióan meggyógyultak. Ukrajnában mintegy ötezer új koronavírus-fertőzöttet jegyeztek fel az új év első napján, csaknem feleannyit, mint az előző két napban, valamint 51 elhunytat egy nap alatt, ami hosszú ideje a legkevesebb. Az egészségügyi és biztonsági alkalmazottakkal indul az oltási kampány a Vatikánban, a vakcina megfelelő hőmérsékletű tárolásához külön hűtőberendezést szereztek be - közölte Vatikánváros egészségügyi és higiéniai hivatala. Edi Rama albán miniszterelnök biztosította Koszovót arról, hogy az országa számára jóváhagyott fél millió ampullányi koronavírus elleni oltóanyagból juttat Pristinának is. A koronavírus által második legfertőzöttebb országban, Indiában jóváhagyták az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár közös fejlesztésű oltóanyagának használatát. Kiszabadult líbiai túszejtők fogságából három orosz és egy ukrán állampolgár, akiket néhány hete raboltak el - jelentették az orosz hírügynökségek. Megalakult a Líbiai Politikai Párbeszéd Fórumának tanácsadói bizottsága - jelentette be az ENSZ Líbiai Támogató Missziója. Allahu Akbart kiabáló migránsok verték szét Bécs belvárosát szilveszterkor. Több lakás ablakát tűzijátékokkal lőtték be. A hatóságok őrizetbe vettek 2 osztrák fiatalt, valamint 5 szíriai és 2 iraki bevándorlót. Nyolcszázhatvanegy autót gyújtottak fel Franciaországban szilveszter éjszakáján; öt éve nem volt ilyen alacsony a felgyújtott autók száma, ami az Európe 1 francia rádió szerint a koronavírus-járványnak és a kijárási tilalomnak tudható be. Őrizetbe vették a pakisztáni hatóságok Lahórban a 2008-as mumbai vérengzés elkövetéséért felelősnek tartott Laskar-e-Tajba nevű terrorszervezet operatív vezetőjét - közölte szombaton a pakisztáni terrorelhárítás. Pokolgépes merényletben életét vesztette két francia katona Mali keleti részén, egy társuk pedig megsebesült - jelentette be a francia elnöki hivatal. Két, törökbarát milíciák ellenőrzése alatt álló észak-szíriai városban robbant fel szombaton autóba rejtett pokolgép, hatan meghaltak - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja. Hetvenre emelkedett két, északnyugat-nigeri falu elleni támadás halálos áldozatainak a száma, a feltehetően iszlamista támadók akcióinak legkevesebb tizenhét sebesültje is van. Eddig négy halálos áldozata van a szerdai norvégiai földcsuszamlásnak. Pest megyében hét illegális migránst fogtak el a rendőrök az elmúlt 12 órában – írja a police.hu. A rendőrök 12 határsértővel szemben intézkedtek az elmúlt 12 órában Csongrád-Csanád megyében. Kigyulladt egy háromszintes társasház pincéje Rajkán, az épület füsttel telt meg, ezért a lakókat kimenekítették. A tüzet eloltották, senki nem sérült meg - tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár - Naturtex-SZTE-Szedeák 78:87 Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Kisvárda Master Good SE 34:22 A Szalay Balázs, Bunkoczi László páros az 52. helyen áll a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-rali szombati első szakasza, a 11 kilométeres dzsiddai prológ után. A várakozásoknak megfelelően Mauricio Pochettinót nevezték ki vezetőedzőnek a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatánál.