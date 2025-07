Idén rekordot dönthet a balatoni hajózás + videó

Megosztás itt:

Tavaly történelmi pillanat volt, amikor négy vadonatúj hajó állt forgalomba a Balatonon. Pár hónap alatt pedig az új flotta a világ legrangosabb design díjait, a RED DOT Design Awardot, valamint a neves nemzetközi iF Design díját is bezsebelte.

2024-ben az új hajók iránti érdeklődésnek is köszönhetően több mint 9 százalékkal nőtt az utasszám, 2,3 millió utast szállítottak. Idén pedig a jegyek árát is csökkentették, valamint már egy gyermektől is igénybe vehető a családi jegy.

Veigl Gábor vezérigazgató, BAHART Zrt.: "A menetrendi hajók mellett immáron a sétáhajókra és a családos programokra is érvényes a családi jegy, és egy gyermektől is igénybe vehető és az árát csökkentettük is az előző évhez képest, 10 százalék mértékben, úgyhogy valóban azt gondolom, ha már itt vagyunk a Balatonon érdemes eljönni és hajózni."

Június végéig már több mint 157 ezren választották a balatoni menetrendi hajókat, 51 ezren szálltak fel sétahajóra, míg a kompokat több mint félmillió utas vette igénybe. De egyre népszerűbbek a kerékpárosok körében is a hajók, 71 ezer kerékpárt tettek eddig idén hajóra.