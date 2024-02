Idén kiengedhetik a fegyházból Vizoviczki Lászlót

Az éjszakai mulatóiról és diszkóiról elhíresült Vizoviczki Lászlóra és bűntársaira 2012. május 31-én hatalmas rendőrségi és ügyészségi razzia közepette csaptak le Budapesten. A Hajógyári-sziget ura mellett elfogtak több magas beosztású rendőrt is: bilincs kattant a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szervezett bűnözés elleni főosztályának volt vezetője, az NNI speciális bűnözői csoportok elleni osztályának egykori irányítója, a BRFK egykori közrendvédelmi főosztályvezetője, valamint a BRFK volt felderítő nyomozója csuklóján is.

Az ügyre rálátó források azt is hozzátették, hogy a diszkócsászárnak még be kell fizetnie azt a százmillió forintot meghaladó pénzbüntetést, amit a jogerős ítéletben megállapított a bíróság. Amennyiben ezt nem teszi meg, még másfél évvel tovább kell a büntetésvégrehajtás vendégszeretetét élveznie, hiszen abban az esetben a pénzbüntetést további „börtönnapokká” számítják át. Utóbbira persze kevés esély van, már csak azért is, mert Vizoviczki időközben már visszakapta azt a rekordösszegnek számító, 250 millió forintos óvadékát, aminek segítségével egy időre elkerülte a letartóztatást. Ebben persze nincs semmi különös, hiszen a jogerős ítélet letöltésének megkezdése után ez a pénz visszajár az érintettnek.

Ennek értelmében a Hajógyári-sziget egykori ura idén szabadulhat, hiszen beszámítják neki a letartóztatásban, valamint a házi őrizetben (az új büntetőeljárási törvény szerint bűnügyi felügyeletben) töltött időszakot is. Márpedig Vizoviczki az ellene indult eljárás óta hosszú éveket volt letartóztatásban és házi őrizetben. A döntés még nem emelkedett jogerőre, mert az ügyészség fellebbezést jelentett be.

