Idén is várják az Erzsébet-táborokban a nyaralni vágyókat + videó

Vitályos Eszter kormányzati kommunikációért felelős államtitkár: "Magyarország kormányának rendkívül fontos az, hogy családbarát országot építsünk, rendkívül fontos az, hogy a családok számára segítséget nyújtsunk abban is hogy a nyári időszakban azt a 10-12 hetet amikor tart az iskolai szünet azt valamilyen módon megoldjuk a családoknak. Ebben kiván segítséget nyújtani azt gondolom az erzsébet táborok rendszere is."

