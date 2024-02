Idén is várható szélsőbaloldali brutalitás Budapesten?

Megosztás itt:

Az áldozataikat kinézetük alapján válogatták ki, és kifejezetten a bűncselekmények elkövetése miatt érkeztek hazánkba. A bűnszervezetben elkövetett támadássorozat vádlottjai kilenc embert vertek meg brutálisan, tárgyalásuk a héten kezdődött el.

Az olasz diplomácia a hátrányos rabtartási körülményekkel kapcsolatos hamis információkra reagálva minden eszközzel megpróbálta elérni, hogy Itáliában, házi őrizetben tölthesse el büntetését Ilaria Salis szélsőbaloldali aktivista, aki hétfőn állt bíróság elé a budapesti támadások miatt - írja a Magyar Nemzet.

A harminckilenc éves olasz nő csaknem egy éve van a budapesti fogdában. A vád szerint utcai támadásokban vett részt Budapesten.

Az olasz sajtó a vádlott apjának méltatlankodására hivatkozva kifogásolja a börtönkörülményeket és elbánást. A Liga kormánypárt főtitkára, Matteo Salvini is megszólalt a nő ügyével kapcsolatban. A politikus abszurdnak nevezte, hogy Ilaria Salis tanítónőként dolgozott Olaszországban. Sajtóinformációk szerint pedig a Liga politikai alakulat közleményt adott ki, miszerint 2017-ben Salis ellen eljárás indult, amiért Monzában tíz társával együtt rárontott a Liga egyik standjára.

A sajtónak is megmutatták a zárkát

A nagy port kavart üggyel kapcsolatban a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely elmondta: az olasz terhelt szavahihetősége erősen megkérdőjelezhető, az eljárás során bizonyíthatóan hazudott a végzettségéről, a családi állapotáról és személyes kapcsolatairól is. A börtönben Ilaria Salis a körülmények mellett kiemelten méltatlankodott a kapcsolattartás hiányára is. Gulyás Gergely kifejtette: az olasz nőt 2023 októbere és 2024 januárja között öt nap alatt összesen hétszer látogatták meg közvetlen családtagjai és ügyvédje, kétszer konzuli tisztviselő járt nála.

A kormányinfót megelőző napon a büntetés-végrehajtás tiszta vizet öntött a pohárba az antifasiszta nő rabtartási körülményeivel kapcsolatban, és meghívták a sajtó képviselőit egy zárkabejárásra a Gyorskocsi utcai börtönbe. A büntetés-végrehajtás intézetben a körbevezetést végző ezredes elmondta, minden jogszabálynak megfelelően tartják fogva az elítélteket és a letartóztatásban lévőket, legyen szó akár az ellátás körülményéről, akár annak minőségéről.

Idén is készülődnek a szélsőbaloldali aktivisták

Közben a Mérce arról írt, hogy a szélsőbaloldali aktivisták idén is készülődnek a február 10-i becsület napja nevű rendezvényre. A magát antifasisztának nevező Autonómia mozgalom úgy vélekedett, hogy fel kell lépniük a felvonulás ellen, mert a vonulás célja a történelmi események meghamisítása a fasizmus népszerűsítésének érdekében. Az Autonómia mozgalom tagjai szerint „ha csak szégyenlősen is, de a náci múlt dicsőítése a jelenlegi kormány emlékezetpolitikájának a része”. Arról is szóltak, hogy Németországban és Ausztriában nemcsak az antifasiszta mozgalmak, de a helyi lakosság is igyekszik korlátozni a náci rendezvényeket, és mivel a probléma nemzetközi, csak nemzetközileg lehet ellene harcolni.

Arról is tájékoztattak, hogy a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) szintén rendezvényt tart aznap. Ők tiltakozó demonstrációt szerveznek a Cipők a Duna-parton budapesti holokauszt-emlékműnél. A szervezők közölték: „nem nézhetjük tétlenül, amit döbbenten tapasztalunk, hogy az antifasiszta budapesti győzelem évfordulóján Budapesten és Magyarország más helyein ismét magyarországi és külföldről érkezett náci ruhás paramilitáris csoportok Hitlert éltetve parádéznak”.

A Mérce egy korábbi cikkben megszólaltatta több antifasiszta csoport tagját is, egyikük pedig a Mércét harcostársként jellemezte a fasizmus elleni küzdelemben. A cikkben az antifasiszták támadásaival kapcsolatban is nyilatkozott az egyik aktivista, azt állítva, hogy nem tudják, melyik csoport követte el a bűncselekményeket. Hozzátette, hogy ők azért nem lépnek fel ilyen erőszakosan, mert nem látnak benne „semmiféle taktikai, politikai értéket”. Az antifasiszta megszólalásában már mosdatta is a lincselőket, és azt állította, hogy fasiszták is követnek el ilyen jellegű bűncselekményeket, csak nem a kamerák előtt.

Fotó: A tavalyi antifatámadások egyik budapesti helyszíne