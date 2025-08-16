Idén is megrendezik a Homokháti Búcsút Mórahalmon

Megosztás itt:

A Szent István Kenyere Búcsút először 2012-ben a Szeged-Csanádi Egyházmegyével együttműködve rendezték meg azzal a céllal, hogy a homokháti települések vallási közösségei összegyűlhessenek Szent István szándéka szerint. Búcsúja és ünnepe nem csupán az egyes településeknek lehet, de már több mint egy évtizede létezik egy közös esemény, melyen a Homokhátság kistérségének minden vallásos lakója és csoportja felekezettől függetlenül ad hálát hitéért, történelméért, kultúrájáért, hagyományaiért.

Augusztus 19-én este a Szent László király templom kertjében Fábry Kornél, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke celebrál szentmisét. A szertartást követően fáklyás körmenet vonul végig Mórahalmon, hirdetve az Úr dicsőségét.

A misét megelőzően Agárdi Szilvia énekesnő ad koncertet. A búcsú kísérőrendezvényeként bemutatják a Kapocs Népfőiskola A keresztényüldözés múltja és jelene című tablókiállítását.

A búcsú zárásaként Mórahalom városa közös vacsorán látja vendégül a résztvevőket.