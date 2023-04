Idén is lesz MCC Feszt nyáron Esztergomban

Megosztás itt:

A szervezők keddi közleménye szerint

az idei háromnapos eseményen olyan neves külföldi előadók vesznek részt, mint Mark Daniel Regnerus, a Texasi Egyetem szociológiaprofesszora, Jay W. Richardson, a Richard és Helen DeVos Center for Life, Religion, and Family igazgatója, a Heritage Foundation és a Discovery Institute vezető munkatársa vagy Constantine Karalekas, a Közép-lancashire-i Egyetem Ausztronéziai Tanulmányok Központjának dékánja, számos könyv szerzője és társszerzője.

Találkozhat majd a közönség Rebeka Vitallal, a Shenkar Designiskola vezető oktatójával, aki belsőépítészetet, épület- és környezettervezést tanít, mellette pedig olyan innovatív területeken vezet kutatásokat, mint a világítás és a kulturális örökségek. Meghívott vendég lesz még David Wolpe, a Los Angeles-i Sinai templom vezető rabbija is, akinek nyolc könyv fűződik a nevéhez, és akit a Newsweek Amerika legbefolyásosabb rabbijának nevezett.

A zenei program fellépői között szerepel a Blahalouisiana szimfonik, a Bagossy Brothers Company, a Parno Graszt, az Irie Maffia és a VALMAR, valamint Korda György és Balázs Klári.

A magyar szakmai programokban vezető vállalatok képviselőivel lesznek panelbeszélgetések, az előadásokon pedig egyebek mellett a gasztronómiáról, a divatról, az irodalomról és a magyar innovációról lesz szó.

Idén is bemutatkoznak a tehetséggondozó Mathias Corvinus Collegium képzési programjai, valamint számos partnerszervezet is képviselteti magát az Edu sétányon, ahol napközben családi programok várják az érdeklődőket.

Új színpadokkal is készülnek a szervezők: a sétálóutcában felállított Move színpadon sporttal kapcsolatos beszélgetések lesznek, a Mindszenty színpad Bottyán híd színpadként működik tovább, és a Rákóczi térre is új színpad kerül.

A legtöbb esemény ingyenes lesz, de az MCC Feszt Pass megvásárlásával további ingyenes szolgáltatáshoz juthatnak az érdeklődők

- írják a szervezők.

A programról bővebb információk az MCC Feszt hivatalos honlapján érhetők el.