Idén is lesz Belvárosi Sörfesztivál

Augusztus 31-Szeptember 5. között újra megtelik sörrel a Szabadság tér! A 2020-as rendezvény számtalan változtatás mellett is sikerrel zárult, ezek után nem is volt kérdés, hogy idén is lesz sörfesztivál! 6 napon keresztül várják a sörkedvelőket a belváros szívében jéghideg kézműves sörökkel és minőségi food track kínálattal. A belépés továbbra is ingyenes, kóstoláshoz azonban egyedi, logózott fesztivál üvegpohár megvásárlása szükséges. A programkínálat idén kibővül edukatív jellegű workshopokkal is, melyekről további információt a rendezvény Facebook oldalán közölnek majd a szervezők.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A korábbi évekhez hasonlóan idén is képviseltetik magukat a sörpiac meghatározó szereplői: a legnagyobb sörgyárak, a legkiemelkedőbb importőrök a hazai kisüzemi sörfőzdék és a legjobb belvárosi sörpubok. A rendezvényen több, mint 250 sörkülönlegességgel, köztük rengeteg újdonsággal várják a látogatókat, köztük olyan tételekkel, melyek a sörfesztiválon kerülnek először bemutatásra. A minőségi sörkínálat mellett kiemelkedő gasztro-felhozatalra is számíthatunk az év legnagyobb hazai sörös eseményén.

A Belvárosi Sörfesztivál összehozza a sörkedvelőket a legmenőbb hazai és külföldi főzdékkel. A szabadtéri helyszínnek köszönhetően lehetőség nyílik továbbá arra, hogy szeparáltan, a szabad levegőn fogyaszthassuk el jéghideg kraft sörünket. A korábban bevált módszer szerint a fesztivál területén több helyen is pohármosó pontokat helyeznek el a szervezők, így higiénikusabb és profibb is a kóstolás, hiszen két sör között elmoshatjuk poharunkat, így nem keverednek az ízek egymással.

Ha munka után beülnél egy jéghideg sörre, vagy este innátok valamerre a haverokkal, akkor augusztus 31. és szeptember 5. között irány a Szabadság tér!

További információért keresd a rendezvényt az alábbi platformokon:

FB oldal: https://www.facebook.com/budav arisorfesztival

Event: https://fb.me/e/1h8l2FeGG

Instagram: https://www.instagram.com/sorf esztival/