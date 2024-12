Idén is a luc-, a Nordmann és az ezüstfenyő a sláger

Megosztás itt:

Idén is már novemberben beindult a karácsonyfapiac, a 2024-es eladásokat pedig három fafajta pörgeti: a luc-, a Nordmann és az ezüstfenyő. A termelők eddigi beszámolói szerint az idei prímet egyértelműen a Nordmann fenyő viszi. Az aszályt a hazai fenyőfaültetvények is megérezték, inkább a kisebb fenyőknek okozott gondot a szárazság, viszont szerencsére nem kell attól tartani, hogy ne jutna elég karácsonyfa Magyarországnak.

Kiss István, Békés vármegyei őstermelő kiemelte, a fenyőfák közül lucból biztosítanak a legtöbbet, az illata mellett azért is, mert ezek a legolcsóbbak. Az ezüst és a Nordmann drágább, mert hosszabb a termelési idejük. „Egy luc 5–6 év alatt nő meg 1–1,2 méteresre, az ezüstnek 7–8, a Nordmannak 12 év kell” – idézte Kiss Istvánt a Beol.

Egy vármegyével arrébb, Csongrád-Csanádban Panker Csaba fenyőfaárus szerint is az idei sláger a Nordmann, méghozzá a 150-200 centiméteres. Ilyet nála 7500 forinttól lehet találni, de az ár lehet ennek a sokszorosa is. Az árak kapcsán általánosságban elárulta: 5-10 százalékkal nőttek tavalyhoz képest, vagyis nem lélektani a drágulás. A klasszikus három fajta mellett akadnak dán fenyők is, melyek akár 34 000 forintba is kerülhetnek. Bera Tibor somogyi fatermelőnél már 4 ezer forinttól lehet találni pici fenyőfákat, a legdrágábbak 40 ezer forintba kerülnek.

Ennyi pénzért azonban már 5 és fél méter magas fát kínál. Azt mindkét árus elmondta, hogy nem érdemes az utolsó napok akcióira várni, azok az idők már elmúltak. Mostanra szinte darabra pontosan tudja mindenki, mennyi fát tud eladni, nem lesz, amitől meg kellene majd szabadulni az utolsó pillanatban.

Fotó: Szendi Péter / Világgazdaság