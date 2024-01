Idén is a családok a legfontosabbak a kormány számára + videó

Megosztás itt:

Elindul az új CSOK Plusz program - kezdte beszámolóját közösségi oldalán a miniszterhelyettes. Dömötör Csaba facebook posztjában sorra vette azokat az intézkedéseket amiket a kormány január 1-ével vezet be.

Nő a GYED és a diplomás GYED felső összeghatára, a gyermekek otthongondozási díja. Lesznek pozitív változások a bérekkel kapcsolatban is.- emelte ki Dömötör Csaba.

Januártól 6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, és februárban a szépkorúak számíthatnak a 13. havi nyugdíjra is. Az inflációval szemben továbbra is véd a nyugdíjkorrekció-emlékeztetett az államtitkár. Megvalósul a várva várt pedagógus béremelés is.

A kormány tehát 2024-ben is azon dolgozik, hogy a magyar családok idén se szenvedjenek semmiben sem hiányt - zárta gondolatait Dömötör Csaba.