Idén folytatódik a gyermekek számára indított állatvédelmi programsorozat + videó

Különleges vendége volt kedden a budapesti Cseppkő Gyermekotthoni Központnak. A gyerekek érdeklődve vették kezükbe a szakállas agámát. De mellette más állatokkal is megismerkedhettek.

A tavaly elindult foglalkozássorozat célja, hogy a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet a gyerekek körében. Idén 150 intézményben több mint 300 foglalkozást terveznek. A Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány elnöke kiemelte, idén a kevésbé népszerű állatok is helyet kapnak a programokon.

Idén szeretnénk folytatni és kibővíteni ezt a foglalkozássorozatot, most már nemcsak kutyusok, hanem egyéb állatfajok is részt fognak venni ezeken a foglalkozásokon. Kifejezetten macska-asszisztált foglalkozásokat szerveztünk, de olyan nemszeretem állatok is meg fognak jelenni a foglalkozásokon, mint például a rovarok, egy-egy csótány, illetve csigás foglalkozás is lesz.

-mondta Vetter Szilvia, kuratóriumi elnök.

Az állatvédelemért felelős kormánybiztos hangsúlyozta: nagyon fontos a kormányzat számára, hogy a felelős állattartásra felhívja a figyelmet, ezért is indították el két évvel ezelőtt az állatvédelmi témahetet is.

Az idei célok az, hogy tényleg minél több gyermekhez eljuttassuk az állatszeretetet és a felelős állattartásra való felhívást. És azt szoktuk mondani, hogy más az, amikor elméletben beszélünk a felelős állattartásról, ezeket az órákat nevezzük a gyakorlati óráknak, amikor a gyermekek tényleg meg tudnak ismerkedni ezekkel a gyönyörű állatokkal és reméljük azt, hogy az állatszeretet is ebből fog majd fakadni.

-fogalmazott Ovádi Péter, kormánybiztos.

A résztvevők felhívták a figyelmet a biztonság fontosságára, a foglalkozásokat kizárólag megfelelő végzettségű szakemberek tarthatják terápiás állatokkal.