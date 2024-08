Idén átlagosan több mint 50 ezer forintba kerül egy elsős gyerek beiskolázása + videó

Ugyan a papír-írószer boltok árukínálata nem a legolcsóbb, de minőségi termékeket lehet kapni, amiket akár évekig is tudnak használni a gyerekek, ha vigyáznak rájuk. A tapasztalatok szerint idén akár 30-40 ezer forintba is kerülhet egy tanuló beiskolázása, de számos sulikezdő akcióval is készülnek a papírboltok ebben az időszakban.

Benczéné Szukics Csilla, üzletvezető, Pátria Papír szaküzlet, Sopron: „A 20. időszak után mindig a legsűrűbb, most még sűrűbb mint eddig szerintem, nem tudom mindenki nagyon kivár, jó ha listával jönnek, de tudunk segíteni, Évek óta tapasztalat, hogy ki mit kér, és ahogy az előbb is elmondtam a tanárokkal tök jó kapcsolatban vagyunk, már ismerjük őket, tudjuk, hogy mit kérnek,.”

