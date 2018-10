„Ideje felrázni Brüsszelt – védjük meg Európát”

2018. OKTÓBER 15., HÉTFÕ SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG SEMMILYEN, LENGYELORSZÁG ELLENI SZANKCIÓT NEM FOG MEGSZAVAZNI. MAGYARORSZÁG SZÁMÍTHAT LENGYELORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA A HETES CIKKELY SZERINTI ELJÁRÁS SORÁN. ELSÕ SZÁMÚ NEMZETI ÜGYNEK NEVEZTE AZ UTÁNPÓTLÁST ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK FELCSÚTON, A PUSKÁS AKADÉMIA SPORT- ÉS KONFERENCIAKÖZPONT ÁTADÓJÁN. A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSE MÚLIK AZON, HOGY MINDEN ÉRINTETT TERMELÕ ELVÉGZI-E AZ EGYSÉGES KÉRELEM ADATEGYEZTETÉSÉT MAGYAR IDÕK. MAGYAR ELLENZÉKI EP KÉPVISELÕK SZERINT A KORMÁNY LEBONTJA A JOGÁLLAMISÁGOT ÉS MA A DEMOKRÁCIA HELYREÁLLÍTÁSA A FELADAT MTI. TÉRMEG GYÖRGY MARADT A FEJÉR MEGYEI VAJTA POLGÁRMESTERE MTI. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA: LÁSZLÓ GYÕZÕT, AZ ÉLJEN SZOMBATHELY! EGYESÜLET JELÖLTJÉT VÁLASZTOTTÁK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕNEK SZOMBATHELYEN. TOVÁBB KELL EMELNI A MAGYAR KATONÁK LÉTSZÁMÁT - JELENTETTE KI BENKÕ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER. A TERMELÉSI TÁMOGATÁS KITERJESZTÉSÉT KEZDEMÉNYEZTE A KIVI- ÉS FÜGETERMESZTÉSRE MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNÁL VG.HU. FÕPOLGÁRMESTER: A 3-AS METRÓ BEFEJEZÉSE ÉS A BKV JÁRMÛCSERÉJE IS BEKERÜL A FEJLESZTÉSI TANÁCSBA KOSSUTH RÁDIÓ. EGYSZERÛSÖDIK AZ ÜGYFÉLÁTVILÁGÍTÁS, POSTAI ÚTON IS PÓTOLHATJÁK A HIÁNYZÓ DOKUMENTUMOKAT A PÉNZÜGYI ÉS A NEM PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK ÜGYFELEI VG.HU. A CSU KAPTA A LEGTÖBB SZAVAZATOT, DE ELVESZÍTETTE TÖBBSÉGÉT A BAJORORSZÁGI VÁLASZTÁSON MTI. CNN: EGYRE TÖBBEN GONDOLJÁK, HOGY DONALD TRUMP ESÉLYES A MÁSODIK ELNÖKI CIKLUSRA IS. DONALD TRUMP NEM ZÁRJA KI, HOGY JAMES MATTIS VÉDELMI MINISZTER TÁVOZIK A KORMÁNYBÓL - MTI. A REPUBLIKÁNUSOK SIKERÉT HOZHATJÁK A NOVEMBERI FÉLIDÕS AMERIKAI VÁLASZTÁSOK M1. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: A NAGY-BRITANNIA UNIÓS KILÉPÉSÉT SZABÁLYOZÓ MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE LÉTFONTOSSÁGÚ EURÓPA BIZTONSÁGA SZEMPONTJÁBÓL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: KÖZÉP-EURÓPA ELVÁRJA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL, HOGY MEGÁLLAPODÁSSAL ZÁRULJANAK A BREXIT-TÁRGYALÁSOK. OSZTRÁK KANCELLÁR: A SARGENTINI-JELENTÉS NEM ÍTÉLET MAGYARORSZÁG ELLEN, HANEM LEHETÕSÉG EGY PÁRBESZÉD ELKEZDÉSÉRE. UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: CSÖKKENTENI KELL A FESZÜLTSÉGET AZ UKRÁN MAGYAR VISZONYBAN. KIJEV SZERETNÉ JAVÍTANI A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK UKRÁNNYELV-ISMERETÉT MTI. AZ IDLÍBI DZSIHADISTÁK FOLYTATNI AKARJÁK A DAMASZKUSZI REZSIM ELLENI HARCUKAT MTI. SZAÚD-ARÁBIA MINDENT MEGTOROL HA BÜNTETÕINTÉZKEDÉSEKET HOZNAK ELLENE DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ ELTÛNÉSE MIATT. SZAKADÉKBA ZUHANT EGY MIGRÁNSOKAT SZÁLLÍTÓ PLATÓS KISTEHERAUTÓ TÖRÖKORSZÁGBAN, A BALESETBEN 19-EN MEGHALTAK. AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET 130 CSALÁDOT HURCOLT EL TÚSZNAK A SZÍRIAI EL-BAHRA MENEKÜLTTÁBORBÓL. KATASZTRÓFAVÉDELEM: HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A HÉV A GUBACSI HÍDNÁL, EZÉRT A H6-OS HÉV HELYETT PÓTLÓBUSZ KÖZLEKEDIK A KÖZVÁGÓHÍD ÉS DUNAHARASZTI KÜLSÕ KÖZÖTT. KATASZTRÓFAVÉDELEM: BALESET MIATT LEZÁRTÁK A 6-OS FÕUTAT KAKASDNÁL. KATASZTRÓFAVÉDELEM: BALESET MIATT LEZÁRTÁK AZ M3-AS AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁT BAG KÖZELÉBEN. KARBANTARTÁS MIATT NEM JÁR A FOGASKEREKÛ AZ ERDEI ISKOLA ÉS AZ ORGONÁS MEGÁLLÓHELY KÖZÖTT NOVEMBER VÉGÉIG.