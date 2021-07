Idegenforgalomban erősítené helyzetét Szolnok városa

Mi Magyarországon úgy gondoljuk, hogy a gyermekek szexuális nevelésének joga kizárólag a szülői házra tartozik - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A Fidesz és a KDNP nem enged a liberális hálózat politikai nyomásgyakorlásának, akik ránk akarják erőltetni saját világnézetüket - mondta a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc szerint a szülők dolga és felelőssége eldönteni, hogyan nevelik gyermekeiket. Kövér László az elmúlt tizenkét év egyik legfontosabb törvényének tartja a pedofilellenes törvényt. A házelnök a Mandinernek adott interjúban hangsúlyozta: Magyarország az unió tagja marad, ameddig az össze nem omlik. Az elmúlt napon meghalt 5 beteg, és újabb 55 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Több mint 5,5 millió embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 126 133-an már a második adag vakcinát is megkapták. A koronavírus delta variánsának terjedése miatt elengedhetetlen, hogy azok a 60 év felettiek, akik még nem oltatták be magukat megtegyék ezt – mondta Békássy Szabolcs országos háziorvosi kollegiális vezető Magyarország élőben című műsorunkban. Újabb 260 ezer adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett a héten Magyarországra, így az amerikai-német gyártó már 6,3 millió adag oltóanyagot szállított az országba. Újabb hét olyan jogszabályt fogadott el a kormány, amely lehetővé teszi, hogy a magyar gazdaság Európában a leggyorsabban induljon újra - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megvan az esélyünk az 5,5 százalékos GDP-bővülés elérésére, így csaknem másfél millió szülő kaphat adó-visszatérítést - mondta Izer Norbert államtitkár. A vártnál több cég jelezte beruházási szándékát, ezért megduplázzák a Nagyvállalati beruházási támogatás idei keretösszegét, 25 milliárd forintról 50 milliárd forintra - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Már több mint ötvenezren kérték az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását - közölte Bodó Sándor államtitkár. Folyamatos a kormányablak-hálózat fejlesztése és bővítése, a tervek szerint ez év végére 317-re nő az ilyen integrált kormányzati ügyfélszolgálatok száma - mondta György István államtitkár. A magyar templomfelújítási programban Bács-Kiskun megyében 826 millió forintból 46 településen 63 templom, imaház, közösségi ház, illetve lelkészi otthon újulhat meg - közölte Soltész Miklós államtitkár. Ötvenmilliárd forintos keretösszeggel újabb pályázatot hirdettek kisebb kertészeti üzemek technológiai megújítására - jelentette be Nagy István agrárminiszter. „Fontos, hogy megszólítsuk a diaszpórában élő gyermekeket, kialakítsuk, megőrizzük és erősítsük bennük a magyar identitástudatot” - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság azt akarja, hogy az LMBTQ-aktivistákat beengedjük az iskolákba és az óvodákba - mondta a magyar miniszterelnök Belgrádban, miután Aleksandar Vucic szerb államfővel találkozott. Orbán Viktor közölte: Magyarország és Szerbia számíthat egymásra, Magyarország minden támogatást megad Szerbiának az európai uniós tagság elnyeréséhez, és ha Magyarországnak lesznek nehézségei, számíthat Szerbiára. A nyugat-balkáni térség stabilitásának kiépítésében fontos szerepet vállalt Magyarország, mi ezért nagyon hálásak vagyunk - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb elnök. Az EP balliberális többsége határozatot fogadott el Magyarország ellen a magyar gyermekvédelmi törvény miatt. Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője Magyarország élőben című műsorunkban elmondta, hisztérikus volt a pedofil törvény fogadtatása. Nem szakmai síkon, hanem politikai alapon zajlik a vita az Európai Parlamentben - mondta ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője Magyarország élőben című műsorunkban. Andrej Babis cseh kormányfő közölte, nem írja alá az EU-vezetők felhívását a magyar gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban. A koronavírus-fertőzöttek száma 185 millió, a halálos áldozatoké 4 millió világszerte. Ukrajnában egy nap alatt mintegy hatszáz új koronavírusos beteget jegyeztek fel. Már egy hete emelkedik az új igazolt koronavírus-fertőzöttek napi száma Csehországban. Németországban is egyre inkább kiszorítja az új típusú koronavírus első változatait a delta jelzésű mutáció, az új fertőződések csaknem kétharmada ennek a variánsnak tulajdonítható. A koronavírus-járvány újabb hulláma miatt rendkívüli állapotot hirdet a japán kormány negyven napra Tokióban - ebben az időszakban tartják meg a nyári olimpiai játékokat a japán fővárosban. Tádzsikisztán a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetéhez fordult segítségért Afganisztánnal közös határa védelméhez. Az afganisztáni tálibok ígéretet tettek arra, hogy nem fogják megtámadni az afgán-tádzsik határt. Augusztus 31-én lezárul az Egyesült Államok katonai szerepvállalása Afganisztánban - jelentette be Joe Biden amerikai elnök. Hat embert őrizetbe vettek Jovenel Moise haiti elnök meggyilkolásának ügyében - jelentette a helyi média. Válságos állapotban Floridába szállították a meggyilkolt haiti elnök feleségét - közölte a floridai média. Donald Trump volt amerikai elnök beperelte a Facebook, a Google és a Twitter, illetve a három internetes óriásvállalat vezérigazgatóját, amiért szerinte jogellenesen letiltották a fiókjait. Befejezték a mentőcsapatok a kutatást a túlélők után a két hete összeomlott floridai toronyház romjai között. Nagy erejű robbanás történt, és tűz ütött ki egy horgonyzó konténerhajón Dubaj kikötőjében. Megdőlt az országos napi melegrekord, a Fejér megyei Adonyban 40,2 Celsius-fokig emelkedett a levegő hőmérséklete. Jogerősen tizenöt év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei férfit, aki fenyegetéssel többször is szexuális cselekményre kényszerített egy kisfiút. Elfogták a rendőrök egy embercsempész csoport két tagját. Kisteherautó gázolt halálra egy kerékpárost Esztergomban. Egy négyhónapos csecsemő megsérült, miután egy férfi kockakővel bedobta egy busz ablakát Budapesten. A férfit, aki már többször dobált meg buszokat, elfogták. A hétvégén rendezik a 36. Telekom Vivicittá városvédő futást, emiatt jelentős változásokra és korlátozásokra kell készülni Budapesten, kiemelten a Margitszigeten, az Árpád hídon, a Margit hídon és a budai rakpartokon. Labdarúgó Konferencia-liga: FC Inter Turku (finn) - Puskás Akadémia FC 1:1 A moszkvai maratoni kajak-kenu Európa-bajnokság nyitónapján egy arany-, valamint két-két ezüst- és bronzérmet szereztek a magyarok. Betlehem Dávid ezüstérmet szerzett 1500 méter gyorson a Rómában zajló junior úszó Európa-bajnokságon. A vegyes összetételű magyar 4x100-as gyorsváltó bronzérmes szerzett a junior úszó Európa-bajnokságon. Az idei Giro d'Italia összetettjét három napon át vezető Valter Attila rajtoltatja el szombaton a V4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyar szakaszát. Japán nézők sem lehetnek a július 23-án kezdődő tokiói olimpia versenyein - jelentették be a szervezők.