Iborfián mindössze 13-an szavazhatnak

Az ország legkevesebb lakosú településén lassan végetér a szavazás. A Zala megyei Iborfián mindössze 13 főt várnak a szavazóhelyiségbe. Többségük már délelőtt le is adta a voksát.

Az 1940-es években 170-nél is többen éltek a Zala megyei Iborfián. A termelőszövetkezet megszűnését követően kezdett kiürülni a község. Ma ez a zsákfalu a legkisebb lakónépességű, ám önálló önkormányzattal rendelkező települése hazánknak.

Itt is voltak házak kifele, akkor volt egy alsó utcasor, a temető alatt, ott is volt 10-15 ház, de hát mindenki elment. Most gyakorlatilag kilencen vagyunk, akik itt lakunk, a többiek pedig csak ilyen ingázók

- mondta Dömötör Géza.

Kevesen vannak ugyan, ám annál aktívabbak Iborfia lakói. Boltjuk nincsen, könyvtáruk viszont igen, ahonnan mindenki rendszeresen kölcsönöz. És véleményüket is elmondják, ha kérdezik. Nem ritka a száz százalékos részvétel egy-egy választáson, vagy népszavazáson. A mostani voksolás névjegyzékén 13 választópolgár neve szerepel.

Szerintem nagyon aktív a falu. Mindeki eljön szavazni, aki tud persze. Nyilván. aki nem, az van rá lehetőség, hogy elvigyük a szavazóurnát. Külön papírmunka sajnos nekünk. Szerintem mindenkit érdekel, hogyha van egy ilyen lehetőség a szavazásra, akkor jelenjen meg és szavazzon

- fogalmazott iborfiai választási bizottság tagja, Kovács Zoltán.

Ezúttal is százszázalékos részvételi arány várható Iborfián. Délelőtt 11 óráig 10-en járultak az urnához, vagyis a választópolgárok 77 százaléka, hogy válasszon a két polgármester-, és három képviselőjelölt közül.

HírTV