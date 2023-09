I. Bartholomaiosz: A világ egyensúlyát csak közös erővel lehet helyreállítani

Megosztás itt:

"Csak a lelkiismeretes, összehangolt és közös válaszadás bizonyulhat hatékonynak, közösségünk és a teremtés egésze számára"

- mondta a pátriárka.

A bolygónkat fenyegető legnagyobb veszély az éghajlatváltozás, amelyre csak akkor lehet megoldást találni, ha az emberek érzékelik a teremtésgondozás tágabb perspektíváját - hangsúlyozta I. Bartholomaiosz a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az ökumenikus pátriárka hozzátette: az egyensúlyt csak közös erővel lehet helyreállítani.

"Ahogyan bolygónk egyensúlyhiányát sem egyoldalúan idéztük elő, vagy súlyosbítottuk azt, úgy a természeti környezet egyensúlyát sem tudjuk helyreállítani vagy kibékíteni egyedül, tehát anélkül, hogy egymást ne támogatnánk, és ne osztoznánk a bolygó erőforrásainak fenntartásával járó terheken"

- fogalmazta meg gondolatait I. Bartholomaiosz.

"Isten színe előtt mindannyian teremtmények vagyunk, akiket az ő bölcsessége és szeretete alkotott, őt kérjük, hogy adjon békét és harmóniát az emberek és a többi teremtmények között" - ezt pedig már Erdő Péter, esztergom-budapesti érsek mondta a konferencián.

Felelősségünk Isten előtt érvényes - hangsúlyozta a rendezvényen Erdő Péter bíboros. A miniszterelnök-helyettes pedig azt emelte ki, hogy a teremtésvédelem küldetése, hogy felelősséggel, kertként műveljük a világot.

"Isten az embert, mint az ő képmását és képviselőjét mintegy kertbe helyezte, hogy művelje és gondozza azt. Jézus is azt mondja, atyám mindmáig munkálkodik, ezért én is munkálkodom, nekünk, embereknek is munkálkodnunk kell az ő munkáján, és ez a munkálkodás a teremtésvédelem" - fogalmazott Semjén Zsolt.

Az eseményen részt vevők ünnepélyes deklarációt tettek a teremtett világért vállalt felelősség fontosságáról.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor