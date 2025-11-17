Keresés

Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó

2025. november 17., hétfő 09:00 | Hír TV

A Magyar Nemzet cikke egy politikai piramisjáték összeomlásának tüneteit rögzítette. Az "új politika" ígérete helyett a Tisza Párt hívei vérbosszút és fizikai erőszakot hoztak Győrbe. A Hír TV munkatársainak megtámadása (lökdösés, zászlórúd, akasztással fenyegetés) egyértelművé teszi, hogy Magyar Péter mozgalma nem alternatíva, hanem a közbeszéd legagresszívebb kútmérgezése.

  • Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó

A "Régi Világrend" által gondosan felépített "projektek" előbb-utóbb mindig megmutatják valódi természetüket. A Tisza Párt esetében az "új politikai kultúra" és az "átláthatóság" álarca alig néhány hónap alatt szakadt le, felfedve a mögötte rejlő nyers, bosszúszomjas agressziót. A Magyar Nemzet által is bemutatott győri események nem csupán elszigetelt incidensek, hanem egy diagnózis: fejétől bűzlik a hal.

Amikor a " brüsszeli projektmenedzser", Magyar Péter hónapok óta tartó kútmérgezéssel, a sajtó képviselői elleni személyes agresszióval adja meg az alaphangot; amikor a bizalmi körébe emelt volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz lökdösi az újságírókat; és amikor Aranyosi Péter humorista a fizikai bántalmazásról értekezik, a józan ész alapján borítékolható, hogy a szektává fanatizált "hívők" is engedélyt éreznek az erőszakra.

 "Kiirtani, szó szerint!" – Az ellenzék "szeretet" nyelve

 A győri jelenetsor Rejtő Jenő-i abszurdba hajló brutalitás. A Hír TV stábját nem csupán a munkájában akadályozták, hanem fizikailag inzultálták. Az egyik "hívő" zászlórúddal csapott a kamera és az operatőr felé, miközben trágár, alpári stílusban üvöltözött ("Menj a p…csába, mert kapsz!").

Ez a fajta "politizálás" azonban eltörpül a Magyar Nemzet által is idézett másik kulcsmondat mellett. Egy szimpatizáns a kamerába dühöngte: "Kiirtani, szó szerint, a mostani vezetőket kiirtani kell!"

Ez a mondat a Tisza-projekt aranyröge. Ez nem politikai kritika, nem is forradalmi hév. Ez a tiszta, desztillált gyűlölet, az a vérbosszú iránti szomj, amely Magyar Péter egész mozgalmát fűti. Ez az a pillanat, amikor a "projekt" leveti a brüsszeli civilizációs mázt, és megmutatja valódi, jakobinus arcát.

 A "projekt" válasza: Pofátlan arrogancia

 Ahogy a Magyar Nemzet is rámutat, a minta egyértelmű. Kötcsén hangosbeszélővel üvöltöttek a riporter arcába és akasztással fenyegették a közmédia stábját. Győrben lökdözték az operatőrt és a riporter arcába tolták az ujjukat.

A Tisza Párt hivatalos reakciója a történtekre pedig maga a beismerés. Ahelyett, hogy az univerzális erkölcs (Stratégia 5) alapján elnézést kértek volna az erőszakért és elhatárolódtak volna, inkább pofátlan arroganciával visszatámadtak, a sajtót hibáztatva.

Ezzel a kör bezárult. A "projektmenedzser" uszít, a "szakértői" fenyegetnek, a "hívők" pedig végrehajtják a fizikai erőszakot. Az "új politika" piramisjátéka összeomlott, és alatta csak a tiszta agresszió maradt.

Forrás: Magyar Nemzet

